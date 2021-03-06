陸禁台灣菠蘿｜台農民稱澳門已跟隨叫停　認為只能「看政策吃飯」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-06 17:18

中國大陸海關總署日前宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），指因大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。 有大陸傳媒引述台灣菠蘿業者透露，澳門已跟隨大陸做法，自3月2日起暫停進口台灣菠蘿。《香港01》已致電澳門海關以作確認，暫時未有回覆。

台灣菠蘿業者、辰農有機農場總監林慶輝。（中評社）

《中評社》報道，台灣菠蘿業者、辰農有機農場總監林慶輝原本是公務員，32歲時轉行返回老家種植菠蘿，至今已有10年時間。林慶輝現時在高雄田寮、台南關廟約有15公頃面積菠蘿農場，其中9成產量內銷、1成外銷。報道稱，林慶輝的品牌「辰農有機鳳梨」一箱約6顆售價2400元新台幣，內銷常常供不應求，外銷市場則主打大陸與香港。

林慶輝稱，大陸自3月1日發布暫停進口台灣菠蘿的消息後，澳門在3月2日也跟進相關做法，至於香港則仍維持進口。值得一提是，《香港01》曾經致電香港海關查詢，會否就台灣菠蘿進口有類似行動，海關回覆指「暫時沒有更新，仍然按照既有做法」。同時，香港漁農自然護理署的回覆就稱，會密切留意有關情況，若植物貨儎發現帶有病蟲害，漁護署會拒絕有關貨儎入境、指令進行除害處理或銷毀貨儎。

林慶輝表示，事實上台灣菠蘿在大陸、港澳地區是有不錯的市場買氣，雖然大陸暫停進口，但大陸市場對台灣高品質的菠蘿還是有需求。現時台灣菠蘿賣不進大陸，雖能刺激內需買氣，但內需因為量多，一定比低價。品質好固然可以異軍突起，但也只是少數。

林慶輝直言，台灣僅部分農民可以不仰賴大陸市場，絕大多數的農民還是需要。台灣離大陸市場最近，大陸各省的消費力道又強，如果大陸消費者認同台灣優質水果，台灣就不怕有滯銷的問題。林慶輝認為，這些都是上層的政策，台灣農民只能看天吃飯、也看政策吃飯。

（中許社）