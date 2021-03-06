台灣菠蘿搶風到港佐敦現15蚊個　較市價平一半　檔主：高價屬炒作

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-06 15:11

中國大陸的海關總署日前宣布，從台灣出產的菠蘿（台灣稱鳳梨）中檢出「檢疫性有害生物」，因此自3月1日起暫停進口。消在息一出，即引來不少網上市場、零售點入口台灣鳳梨，預售待售，惟預售「事出突然」，未能即時有貨出售。

《香港01》記者於昨晚（5日）發現佐敦一街市有台灣鳳梨出售，價錢為15元一個，是菲律賓菠蘿的一半，檔主說，「目前的鳳梨口味也不是最好，佢當造時，平起上來無人要架，平日賣15蚊兩個！」又指若七、八月天氣熱才為「見真章」，「不能出售的話，才是真正『唔畀出口』。」問到他有否考慮最近台灣菠蘿受「熱捧」而加價，他即說，「無諗過，賣完就算啦，炒作！」

《香港01》記者於昨晚（5日）發現佐敦一街市出售台灣鳳梨，價錢只為15元一個，為一菲律賓品種的一半。（梁煥敏攝）

中國大陸的海關總署日前宣布，從台灣出產的菠蘿（台灣稱鳳梨）中檢出「檢疫性有害生物」，因此自3月1日起暫停進口，台灣菠蘿於香港隨即被「網上搶購」，部份貨品今日可取貨。其實，台灣菠蘿於周四（4日）晚已到港，分發各零售點出售。

《香港01》記者昨日（5日）晚上時間，發現佐敦一街市出售台灣鳳梨，價錢只需15元一個，相對普遍見到的菲律賓地門菠蘿、金菠蘿價錢大致為30元至35元一個，價格便宜一半，而大細相若，現時未有市民發現目前的為現時「搶購」的台灣鳳梨，只顧著購買在旁邊的大大個台灣水仙芒。

其不願透露姓名的街市檔負責人表示，台灣水果貨船日前到港，見價錢合理才入手數箱，現時仍有兩箱存貨待出售，未見有市民搶購。對於台灣菠蘿近日在港受到熱捧，他慨歎道：「啲香港人無知，錢多；呢啲只係佢嘅政治手段呃香港人，邊會無得賣呀？七、八月來唔到香港先同我講啦！平時邊有人留意？根本呢個係一件菠蘿的小事。」

他說，台灣部份水果產品因來貨不太穩定或亦不及其他地方的味美、一向不算太入流，以菠蘿為例，以往不少港人喜好的，是菲律賓品種，「佢天氣熱，一年四季都有，貨又定，外貌又靚，而家咩季節？台灣都唔夠熱未當造，平時貨成日遲又唔係穩定，真係做生意嘅就知點解，唔洗炒作嘅，佢當造個時，平起上來無人要架，平日賣15蚊兩個架！」問到他有否考慮因受「熱棒」加價，他即說，「無諗過，賣完就算啦，炒作！」

他認為是今年台灣水果貨不好，熱捧現象屬銷貨的手段，非因被壓制，問他有否其他台灣水果為他所認為的真正品質好又價錢合理，他說，「近年『文旦』又話好出名，佢唔係唔好食，但係捧得太緊要，太貴啦！其他生果都一般，釋迦囉，呢個就特產啦！」

記者日前曾到油麻地果欄了解，其中一檔攤的店員劉先生表示，上周的確有台灣鳳梨出售，價錢相宜，大約為30元一個，因此銷量不錯，但港人普通較喜歡菲律賓品種。（梁煥敏攝）

+ 4 + 4 + 4

另外，記者日前曾到油麻地果欄了解台灣菠蘿的銷情，惟當時仍未有貨源到港，其中一檔攤的店員劉先生表示，上周的確有台灣菠蘿出售，價錢相宜，大約為30元一個，因此銷量不錯，但港人普通較喜歡菲律賓品種，問他兩個地方的菠蘿的品質較好時，他說，「食以往難買就台灣，因為菲律賓一年四季都有得出口，台灣種個（菠蘿）芯都食得，都夠甜，其實都唔差但無菲律賓的大個，味道差不多，但一時有一時無，貨源比較菲律賓唔穩定得多。」又指近日的確有一兩個客人查問有否出售台灣菠蘿，未至太熱銷，但說以往的確並非熱售產品。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

+ 12 + 12 + 12

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

根據大陸海關總署的公告，暫停進口原因是發現菠蘿中的「檢疫性有害生物」。台灣農委會證實，去年至今接獲陸方通報，自台灣輸入的鳳梨中發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲，強調這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險 。