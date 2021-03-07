兩會2021｜外長王毅：中國準備向參加奧運會運動員提供新冠疫苗

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-07 22:04

2021年的全國兩會日前開幕，十三屆全國人大四次會議今日（7日）下午3時舉行新聞發布會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。 針對外界有聲音質疑中國展開疫苗外交時，王毅表示，中國下一步會與各國探討疫苗接種互認，探討相關的可行性操作方案，並響應聯合國號召，向維和人員捐贈疫苗，以及與國際奧委會合作，向參加奧運會的運動員提供疫苗。

全球已上市多款新冠疫苗。（新華社）

王毅表示，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界，造福全人類。目前，中國已經與10多個國家展開疫苗生產研發合作，100多個國家的10萬多名志願者參與其中，17個國家已進行中國疫苗臨床試驗，60多個國家授權使用中國疫苗，中國疫苗的安全性有效性取得世界各國廣泛認可。

王毅指出，中國已經加入世衛組織新冠疫苗實施計劃，首批提供1000萬劑疫苗，率先用於發展中國家，已經和正在無償為60多個急需疫苗的發展中國家提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗。

王毅表示，目前全球已經上市多款疫苗，各國應自主決定選用哪種疫苗，又指無論是中國抑或外國疫苗，只要安全可靠是好疫苗。中方反對疫苗民族主義，不接受免疫鴻溝，抵制任何將疫苗合作政治化的企圖，並期望所有有能力的國家積極提供疫苗。

（上觀新聞）