歷史探秘｜民政局拒漢服相辦結婚證惹議　明清百姓如何讓龍袍下凡

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-03-06 22:40

日前江蘇省無錫市一名唐姓女子，由於熱愛漢服，決定與丈夫穿着漢服領證登記結婚。沒想到這一身大紅色上頭繡龍的漢服裝扮遭到民政局拒絕，理由是太像「戲服」。 事後唐女將此事件發到網絡上，引發大眾熱議。在辯論它到底是戲服還是漢服之際，也可以回顧歷史，看明清百姓如何滿足想穿龍袍的心。

江蘇無錫唐姓女子日前拿符合規範的漢服證件照，申請婚姻登記，遭到民政局以「服裝像是戲服」為由，拒絕辦理。（微博）

是戲服還是漢服 網友眾說紛紜

經過多月的中韓網民的漢服、韓服論戰，以及央視春晚令人失望的中國服裝走秀，網友對於任何觸及到漢服、中華傳統服飾的議題皆分外敏感。對於唐女持漢服證件照登記結婚遭拒一事，不少網友批評民政局的行為：「西裝可以，漢服就不行？」、「西裝才是中華正統？」、「再不規範好，韓國人就要來偷了」等，掀起一波支持、鼓勵民眾穿傳統服飾、漢服登記結婚的聲浪。

不過有部分網民認為，登記結婚屬正式場合，服裝本就該慎重，不能隨便穿。事實上，根據內地《婚姻登記工作規範》內容，當事人需提交3張2寸近期半身免冠合影照片，並未對民眾的着裝、服飾有任何強制要求。

除了引起證件照能不能穿漢服的討論外，更多網友聚焦在唐姓女子與丈夫的漢服圖樣裝扮上：「這漢服也不對勁呀，男的身上是龍，女的身上也是龍？」、「哪有夫妻都穿龍的」、「哪有龍袍是紅色的」、「這是啥漢服，不是滿人的袍子嗎」等。

一般大眾認為傳統中式婚禮，服裝上當然要龍鳳呈祥（男龍女鳳），但其實這樣的觀念多來自戲劇。圖為古裝劇《金玉良緣》海報，影星唐嫣所穿的婚服圖樣，即是鳳凰。（豆瓣網）

由於今日大眾對於傳統中式服飾的印象，皆源自影視，加上現代中式婚俗裏的男龍、女鳳的「龍鳳呈祥」觀念，使多數網民看到唐女那一身紅色「龍袍」後，與無錫民政局持相同看法，認為這是「戲服」不是漢服。但其實唐女與丈夫所著的漢服，為明制漢服－蟒服的一種。

那麼，中國歷史上真的沒有紅色「龍袍」？比對明代出土服飾，與傳世明代人物畫，就會發現到一件事情，原來，我們都被戲劇給騙了，反而戲劇中的婚服更不符合史實。

夏商時期 中國人就把龍繡在服上

中國人在衣服上繡龍紋的歷史非常悠久。根據《虞書．益稷》所載「十二章服」（古代貴族禮服上的十二種紋飾）制度：「日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝（老虎與長尾猿猴的圖像）、藻、火、粉米、黼、黻（黼黻，音輔服。為半黑半白如斧之形的花紋）繡，以五彩彰施於五色作服」，龍作為服飾的紋樣，可追溯至夏商之際，或更早。

老百姓如何將龍袍穿在身

由此可見中國人對於龍的喜愛是非常深厚的，但眾所周知中國曆朝歷代對於服飾，為了呈現出階級、身份的不同，而有相當嚴格的要求，但事實上穿衣戴帽仍有相對彈性的空間。因此從漢代以後，便經常能在史書看到「服妖」、僭越等記載，這些都是在歷朝輿服志下，民間穿着相對來說有彈性的證明。尤其是明代，在商業經濟繁榮下，服飾僭越的情形是相當普遍的，而皇帝那一身展現絲織工藝的龍袍，自然就成為最常見的僭越例子。

那麼老百姓如何僭越穿上龍袍？這就要說到同屬先人想象力創造出來的動物－蟒。在中華文化裏，蟒又稱為「王蛇」，似龍而非龍，是僅次於龍的動物，因此蟒服亦稱為「象龍之服」。像龍又不是龍的蟒，究竟與龍有多像？兩者差別只在爪子，龍有五爪，而蟒只有四爪。明代文學家沈德符（1578－1642年）所著《萬曆野獲編》便有記載：「蟒衣為象龍之服，與至尊（即皇帝）所御袍（龍袍）相肖，但減一爪（趾）」。

紅色「龍袍」實為蟒服 賜服如何普及民間

明太祖朱元璋（1328－1398年）為去除元代蒙古遺習、恢復唐宋時的中國儒家禮俗傳統，因此在服飾、生活等方面有嚴格的要求與規範。明代文武官員主要服飾有朝服、祭服、公服，其中還有皇帝賜服，但能獲賜服的人數極少。不過到了明成祖（1360－1424年），只要是皇帝身邊的宦官侍臣、有功的文武大臣，便能獲得蟒服（賜服的一種，因繡有蟒紋而得名）。

到了明孝宗（1470－1505年）以後又有新的變化。賞賜群臣蟒服、飛魚服（蟒形加二角、魚鰭、魚尾圖樣），成為皇帝昭示恩寵的手段之一。明武宗（1491－1521年）時，御賜的蟒服、飛魚服已氾濫到群臣都有一件。到嘉靖年間（15221566年），變成無需皇帝賜服，只要有錢，人人都能穿上乍看像似龍袍的蟒服，甚至女性也能穿，還成為婚服的主流款式。

滿清入關後，漢人男性剃髮易服，漢人女性服飾仍維持明代樣式。不過清代在蟒紋服飾的規範方面，比明代更為寬鬆，除了禁止使用皇帝專屬的明黃色外，文武百官皆可穿。因此，蟒服便於清代躍升成為漢人女性在重要場合的正式裝扮。

從唐姓女子欲用漢服證件照登記遭拒的事件，可以發現即使漢服已在中國大陸形成具有高經濟價值的產業煉，但大多數民眾對於這件消失已久的服飾仍相當陌生，更有許多錯誤的印象。而這些與史實、文物相悖的漢服印象，多來自於未仔細考據服飾的古裝劇，這也是為何漢服復興運動與戲服、影樓裝做出切割的重要原因之一。

雖然中國大陸的漢服同好可以十分自然地穿漢服上街，不會遭到路人的目光注視，但如何讓民眾對漢服有進一步的了解，並讓漢服與戲劇結合，達到向外輸出、使韓國人不敢再說漢服「抄」韓服，漢服復興還有好長一段路要走。