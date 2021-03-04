拒漢服照登記結婚被批不尊重傳統文化　江蘇民政局澄清另有原因

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-04 20:01

江蘇無錫的唐女士日前與丈夫穿上大紅色、繡有蟠龍祥雲圖案的漢服拍照並以此登記結婚，惟被拒，令她無奈上網吐苦水。 無錫市濱湖區民政局事後回應指，理解民眾喜歡個性化，但是「沒有先例，還需要進一步研究」，又曾表示該服裝像戲服。事件引發大量重視漢服文化的網民抨擊，認為民政局官僚、不尊重傳統文化等聲音不絕於耳。 涉事工作人員周四（4日）再就事件解畫，強調他們並不是完全拒絕漢服登記照，又提到輿論讓他們壓力很大。

該無錫濱湖區民政局婚姻登記處的工作人員表示，唐女士結婚登記照之所以不合規，是因為相中的漢服有大面積圖案，且與照片背景同為紅色，同時唐女士與丈夫的衣服佔據了照片的三分之二，相反二人面部僅佔據三分之一。他續指，其實該處此前就有漢服照登記成功的案例，只是之前的當事人衣着都比較素雅，漢服上的圖案也不如這次般大。

此前報道：江蘇女用漢服照登記結婚 民政局以「沒有先例」拒絕惹議

該工作人員進一步稱，目前網上的呼聲實在太高，讓一眾同事覺得壓力很大，「好像我們如果不允許的話，就太死板，不夠靈活，所以目前我們也是視情況而定」。他強調，衣服圖案特別誇張的會盡量建議不要穿，但稍微素雅的圖案是完全無問題的，如果新人真的擔心自己的登記照被拒，可提前向婚姻登記處公開郵箱發送照片，等工作人員回覆後再決定。

就不同城市對婚姻登記照要求是否不一致的問題，該工作人員表示很難說，又指相關規定提及不能用劇照、藝術照、戲服等作為結婚登記照，但到了實際操作時卻往往很難判斷。

對此，《紅星新聞》專門就此事致電成都市錦江區民政局婚姻登記處，獲告知該處對照片沒有要求，但基於漢服照是非日常着裝照片，故建議「盡量不要」。上海市浦東新區民政局婚姻登記處則回覆稱，新人自帶的登記照只是是免冠的，問題都不大，而如果是現場拍攝的，建議可帶一套漢服，再帶一套日常服裝作為備用。

（紅星新聞）