兩會︱最高法：去年審結腐敗犯罪2.6萬人　賴小民判死彰反腐決心

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-08 16:52

最高人民法院院長周強，今日（8日）在第十三屆全國人民代表大會第四次會議上作作報告，提到人民法院嚴懲腐敗犯罪時，特別點名前陝西省委書記趙正永，以及中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民二人。

最高人民法院院長周強在第十三屆全國人民代表大會第四次會議上作最高人民法院工作報告。（新華網）

周強表示，人民法院配合國家監委完善監察與刑事司法銜接機制，去年審結貪污賄賂、瀆職等案件2.2萬宗2.6萬人，其中被告人原為中管幹部的12人，對趙正永判處死緩、終身監禁，對賴小民判處並執行死刑，彰顯黨中央懲治腐敗的堅強決心。

人民法院積極配合反腐敗國際追逃追贓工作，審理追逃追贓、沒收違法所得等案件316宗，裁定沒收「紅通人員」姚錦旗等164人違法所得11.5億元（人民幣，下同），以及罪犯位於多國的不動產，讓腐敗分子無處藏身、違法所得無處隱匿。

趙正永落馬之後，陝西政壇就開始發生了變化。（VCG）

據此前報道，前陝西省委書記趙正永，在2003年至2018年期間，利用職務便利為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升等事項上謀取利益，單獨或夥同其妻等人非法收受他人給予的財物，共計折合超過7.17億元。去年7月，趙正永因受賄罪成被判處死緩，2年緩刑期滿後終身監禁，不得減刑、假釋。

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民，在2008年至2018年期間，利用擔任職務便利及職權和地位形成的便利條件，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合超過17.88億。

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同時，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。今年1月5日，賴小民犯受賄、貪污、重婚等罪罪成，被判處死刑並沒收個人全部財產，同月29日在天津被執行死刑。

（澎湃新聞）