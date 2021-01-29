賴小民判死︱宣判後今伏法僅歷時一個月　成近十年首名被處決貪官

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-29 18:22

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案，在月5日被天津市第二中級人民法院一審判處死刑，並處沒收個人全部財產。天津高級人民法院在上周四（21日）二審宣判，駁回上訴。 據官方傳媒報道，經最高人民法院核准，在1月29日上午，天津市第二中級人民法院依照法定程序對賴小民執行死刑。

此前報道，起訴書指控賴小民在2008年至2018年期間，利用其擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任、中國華融資產管理公司黨委副書記及總裁、中國華融資產管理股份有限公司黨委書記及董事長、華融湘江銀行股份有限公司黨委書記（兼）等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合17.88億元，其中1.04億元尚未完成收受。

賴小民同時被指控在2009年底至2018年1月期間，利用職務便利夥同他人非法佔有公共資金，共計2513萬元。此外，賴小民被指控在合法婚姻關係存續期間，與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。

值得一提是，中國的刑事訴訟法規定，死刑必須最高法院核准，但並沒有規定核准期限，僅規定接到最高法院執行死刑的命令後，下級法院應當在七日內執行。事實上，自十八大以來，賴小民是第一位因貪腐被執行死刑的官員。在2019年，山西省呂梁市前副市長張中生二審被山西高級法院維持死刑判決，他雖然是內地8年來第一位被判死刑的貪官，但至今仍未獲最高法院核准。

對上一次有貪官被執行死刑已經是胡錦濤時代。在2011年7月19日，浙江省杭州市前副市長許邁永、江蘇省蘇州市原副市長姜人傑被執行死刑。

（綜合報道）