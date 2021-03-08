人美聲甜｜耳機鍵盤成「武器」　話務女兵3秒聽音即辨人

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-08 21:08

提及到士兵、軍人，相信大部分人都會聯想起上戰場打仗。然而，中部戰區空軍某信息通信旅的話務女兵，卻是用電話傳遞指令，用銀線架起溝通的橋樑，更能夠「3秒聽音知人」，甚至聽出對方的心情好壞。

話務女兵進行接線任務。（新京報）

《新京報》報道，中部戰區空軍某信息通信旅的話務女兵聲音甜美動聽，每天工作主要是敲鍵聽音。她們工作時目不轉睛地看着電腦屏幕，鍵盤上指尖如飛，平均每隔3分鐘電話就會響起，她們便會面帶微笑應答每一個來電。

通過梳理出全國70多種方言「數據庫」，比較各地方言的音階和音速，語氣、語調，話務女兵還要根據發音特點，判別出用戶的身份和對方的心情。

事實上，每名話務員不僅要掌握上千個電話號碼，就連私人手機、家庭電話都要倒背如流。話務女兵熊艷透露，由於同一個單位同一個部門號碼十分相近，只有幾個數字的差別，惟她們保障的用戶卻是有數百位之多，因此背號碼是其學業務時最困難的一項。

為了提高按鍵的速度，以及保證聲音動聽，她們一直勤學苦練，包括在手臂上綁沙袋負重練習，咬筷子反覆微笑練習，對着鏡子練口型、跟播音學發音。

作為擔負首都空防的重要戰備力量，24小時的不間斷執勤，話務女兵將耳機鍵盤當成「武器」，將三尺機台當成「戰場」，時刻提高警惕，整夜值守，隨時等待電話鈴聲響起，確保通信聯絡迅速、準確、保密、不間斷。

（新京報）