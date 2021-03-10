以色列新任駐華大使：冀成首個與中國達成新冠疫苗接種互認國家

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-10 12:34

多個國家為推動經濟復蘇與跨境人員往來便利，均計劃推行「疫苗護照」。中國於周一（8日）已推出「國際旅行健康證明」，它是目前全球第一款的「疫苗護照」。 以色列新任駐華大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba Vitale）周一表示，以色列樂於成為第一個與中國實現疫苗接種互認的國家。潘綺瑞又表示，這將是她任上的優先議題，並希望在未來幾周內達成這一合作。

中國推出全球第一款「疫苗護照」（點圖放大）：

潘綺瑞表示，在以色列約900萬民眾中，已有約50%的人完成兩針疫苗接種，另有40%的居民已接種過一針，而以色列政府的目標是100%的接種率。

以色列早前已在國內推出「綠色通行證」（Green Pass）。以色列政府也已和希臘、塞浦路斯等國簽署協議，未來接種了新冠疫苗並持「綠色通行證」的以色列公民可無限制在這些國家旅行，毋須提供核酸檢測結果，也不用隔離。

以色列已在國內推出「綠色通行證」（點圖放大）：

潘綺瑞表示，「我們希望與包括中國在內的盡可能多的國家達成此種雙邊協議，這也是我希望與中國政府共同努力的主要議題之一」。潘綺瑞說，她希望可以在接下來幾周而非幾個月內，就與中國達成協議。

潘綺瑞也提到，以色列和希臘、塞浦路斯民眾接種的均是輝瑞/BioNTech疫苗，達成互認協議較為容易。但以色列也可以與中國分享有關不同疫苗及其效果的信息，為達成互認協議奠定基礎。