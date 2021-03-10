《阿凡達》本周末內地再度上映　勢重奪全球票房收入最高電影寶座

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-10 12:52

萬達電影近日發布消息，透露著名美國3D科幻電影《阿凡達》將於內地再度上映，網上更流傳消息稱檔期設定在3月12日至4月26日，已經開始預售。 內地傳媒《千龍網》指出，《阿凡達》2010年在內地上映時出現「一票難求」盛況，如今仍有不少內地影迷希望能在戲院重溫。 報道更稱，一度登上全球票房收入最高電影的《阿凡達》，在2019年被《復仇者聯盟4：終局之戰》超越後，有望如今透過再度上映重回第一的寶座。

內地在內地再度上映，檔期據報設定在3月12日至4月26日。（微博）

萬達電影引述來自「中國電影數據網」的資料，顯示《阿凡達》已獲國家電影事業發展專項資金管理委員會辦公室編列排次號，再度上映的版本除了有數碼版3D外，還有數碼版IMAX 3D。

報道稱，現時《阿凡達》的全球票房收入為27.9億美元，第一名的《復仇者聯盟4：終局之戰》則為27.97億美元，兩者只有些微差距。報道認為，《阿凡達》有望重奪第一的寶座，是因為當年在內地上映時只有短暫的檔期，但已能收獲13.4億元美元的票房。而當年中國的銀幕數量只有5000個，3D尤其是IMAX更是極少，後者只有22個，其中有11個是商用，僅得只有5間戲院能夠播放IMAX 3D版本《阿凡達》，並且是膠片版。

《阿凡達》當年在內地上映時的盛況：

事實上，萬達電影發布消息後，隨即吸引大批內地網民留言，紛紛表示十分期待，「當年沒有看 一直期待能重映」、「哦真的嗎哈哈哈哈搞快行動起來」、「官宣之後會第一時間開預售嗎」、「 啊啊啊啊啊啊期待了！我欠的電影票可以用上了」。

（綜合報道）