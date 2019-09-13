【復仇者聯盟4】超越《阿凡達》票房　占士金馬倫心情係四個大字

Marvel Studios的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在7月尾終於打破《阿凡達》（Avatar）保持了近10年的紀錄，刷新電影史上全球最高電影票房紀錄。 當時《阿凡達》方面都有貼出改圖祝賀Marvel，近日忙於拍攝《阿凡達》續集的導演占士金馬倫（James Cameron）就首度分享自己那時候的心情。

《復仇者聯盟4》自上映而來，一直成為大家的話題。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）在全球掀起熱潮，結果在全球累積27.96億美元，打破《阿凡達》長達10年定的電影最高票房冠軍，正式超越了《阿凡達》所保持的27.89 億美元票房紀錄。

《復仇者聯盟4》公布衝上票房冠軍後，導演占士金馬倫也大方恭喜對方，更特別整了一幅圖，見到為大局作出犧牲的鐵甲奇俠，被《阿凡達》聖樹的種子包圍着代表鐵甲奇俠擁有純潔的靈魂。

首談《復仇者聯盟4》超越《阿凡達》時的感受

占士金馬倫最近接受外媒訪問，就首次提到當時知道《復仇者聯盟4》超越《阿凡達》成為電影史上最賣座電影時的心情，被問到會否感到沮喪？他指出：「當時我是在新西蘭忙於為《阿凡達》工作，我的第一個感覺是如釋重負和樂觀。」

《阿凡達》保持了近10年的紀錄終於被《復仇者聯盟4》打破。（《阿凡達》劇照）

導演占士金馬倫更表示，這件事帶給他希望，「因為《復仇者聯盟 4》的成功，其實代表著現在這個時代，觀眾仍然會去戲院。」他續指，自己在拍攝《阿凡達2》和《阿凡達3》時，最最擔心就是現在的市場轉變了很多，科技的進步、流行串流影片平台等，都很可能會令人不再想走進戲院。

被問到覺得《阿凡達》續集會否取得這樣的成功？占士金馬倫就指，「誰會知道？我們在努力，可能會，也可能不會。」迪士尼今年收購20世紀福斯後，《阿凡達2》延至在2021年12月17日上映，而《阿凡達3》將暫定於2023年12月22日與大家見面。而第四部和第五部《阿凡達》續集預計將於2024年和2027年上映。