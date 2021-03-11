新冠疫苗︱秘魯媒體指有效率僅1到3成　國藥：報道嚴重失實

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-11 10:39

有秘魯傳媒公布國藥集團新冠疫苗的臨床試驗數據，顯示其武漢生物製品研究所研發的滅活疫苗，對新冠病毒效力僅為11.5％，其北京生物製品研究所研發的疫苗功效僅為33％。 中國駐秘魯大使館在Twitter轉發了國藥集團的聲明，表示部分媒體對其在秘魯開展的新冠疫苗臨床實驗報道嚴重失實，將未經驗證，不科學、不嚴謹、不完整的數據進行披露。疫苗在秘魯的臨床試驗尚未獲得最終數據。

國藥集團已有2款新冠滅活疫苗在內地獲批上市，包括去年12月30日獲批附條件上市的北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗，以及2月28日正式上市的武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗。

秘魯「WillaxTV」電視台在3月5日公開秘魯卡耶塔諾埃雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）與國藥集團合作的新冠病毒疫苗臨床試驗數據，顯示武漢生物製品研究所研發的疫苗對新冠病毒效力僅為11.5％，北京生物製品研究所研發的疫苗功效僅為33％。北京生物製品研究所的疫苗優於武漢生物製品研究所的疫苗，但均與預期效力有相當差距。

臨床試驗負責人加西亞（Coralith Garcia）博士7日在秘魯國會「新冠特別委員會」備詢時指出，北京生物製品研究所疫苗對住院的新冠重症患者有91％的保護功效，而對減少新冠患者死亡風險有100％功效。武漢生物製品研究所疫苗對重症病例而言，預防病情惡化僅有18.5％效力，避免死亡則為50.2％。目前秘魯前線醫護、警衛與清潔人員接種的就是北京生物製品研究所疫苗，因為其具有預防病情惡化的優勢。

去年9月，國藥疫苗三期臨床試驗在秘魯啟動。6000名志願者均分成3組，每組2000人分別接種武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所的疫苗，以及毫無作用的安慰劑。加西亞表示臨床試驗結果將在8周後總結，但沒有提及是在試驗的哪一個階段決定採用北京生物製品研究所的疫苗。

國藥集團武漢生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗早前在內地正式上市。（長江日報）

在8日，秘魯國會「新冠特別委員會」質疑相關試驗方式和數據收集方式不透明，且國藥疫苗數據是兩次接種的結果，單劑功效沒有數據，從而提出議案呼籲當局在最短時間內進行外部核查，確定三期臨床試驗是否符合國際標準。

秘魯衛生部長烏加特（Oscar Ugarte）表示，未經授權的數據被斷章取義，國藥疫苗提供的79.34％保護效力值得信賴。 而秘魯總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）則在9日向全國民眾致歉。他表示：「到目前為止，我們仍無法簡單清楚地說明新冠疫苗的談判、測試、分配和劑量的問題。那些試圖利用怪誕偏頗信息謀求政治加分的更是毫無幫助，我們將繼續努力使民眾徹底了解。」

國藥：報道嚴重失實

中國駐秘魯大使館在Twitter轉發了國藥集團的聲明，表示部分媒體對其在秘魯開展的新冠疫苗臨床實驗的報道嚴重失實，將未經驗證，不科學、不嚴謹、不完整的數據進行披露，對公眾造成誤導，是極不負責的行為。

聲明又指，目前疫苗在秘魯的臨床試驗尚未獲得最終數據，報道的數據「沒有真實反映疫苗的保護效果，不具有參考價值」，國藥並稱對「不實報道」保留追究責任的權利。

（綜合報道）