兩會｜李克強冀中美有多領域多層次對話　達不成共識也可交換意見

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-11 18:20

全國人大會議今日（11日）閉幕，會上表決通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。閉幕會後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會，回答中外記者提問。 被問及有關修改香港選舉制度時，李克強表示，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持愛國者治港，是為了確保「一國兩制」行穩致遠。去年香港受到多重衝擊，希望香港各界攜手，盡早戰勝疫情，改善民生，保持香港長期繁榮穩定，同時中央政府會全力給予支持。

李克強出席中外記者會。（新華社）

反對任何形式「台獨」分裂活動

台灣TVBS電視台記者提問，今年年初，台灣方面表示希望跟大陸在「後疫情時代」能夠恢復交流。與此同時，兩岸關係目前並沒有看到和緩的跡象，請問大陸方面對此怎麼看，未來又要如何因應？

李克強表示，大陸對台的大政方針一貫和明確，就是堅持一個中國原則和「九二共識」。在此前提下，歡迎台灣任何政黨、團體同大陸交往，也歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係和民族未來與大陸開展對話。大陸堅持推進兩岸關係和平發展和祖國統一，反對任何形式的「台獨」分裂活動，也反對外部勢力的干涉。

他指出，大陸一直秉持「兩岸一家親」的理念。這幾年出台了很多惠及台企台胞的政策，不少台灣企業和同胞從中受益。未來會繼續讓台灣同胞分享大陸的發展機遇，繼續推動兩岸融合發展。

記者問及中美關係。（01直播截圖）

希望中美有多領域、多層次的對話

美國有線電視新聞（CNN）記者問及中美關係。李克強指出，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，和則兩利、鬥則俱傷。中美建交40多年，風風雨雨，能越過坎坷向前走，還是因為符合世界發展趨勢，符合兩國的根本利益。中方希望按照中美元首通話的精神，尊重彼此的核心利益和重大關切，互不干涉內政和內部事務，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，推動兩國關係向著健康穩定的方向發展。這既符合兩國人民的利益，也是國際社會的期待。

他認為，中美兩國歷史文化、發展階段、社會制度都不同，彼此相處難免會有矛盾、有分歧，有的時候甚至比較尖銳，關鍵是如何對待。中美兩國人民有智慧、有能力，雙方應相互尊重、平等相待地進行對話溝通。希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，這有利於管控和化解分歧。

李克強強調，中美有廣泛的共同利益，有許多可以合作的領域。應當把更多精力放在共同點上，去擴大共同利益。中美兩國作為聯合國的常任理事國，對於維護世界和平穩定、促進世界繁榮發展，都有重要責任。應該推動中美關係越過坎坷往前看，向總體穩定的方向走。

記者提問。（01直播截圖）

讓科研人員有自主權

中央廣播電視總台央視記者問及，中國提出了要建設科技強國，但是目前在一些重點領域和關鍵技術上我們還存在短板，甚至出現「卡脖子」的情況。與此同時還有一些急功近利的現象，比如在一些地區，一些高新產業項目的大規模投入出現了爛尾。請問如何看待這樣的情況？未來政府在推動科技創新方面還會有哪些新的舉措？

李克強表示，中國在科技創新領域有一些重大突破。在應用創新領域發展得也很快，但是在基礎研究領域的確存在不足。要建設科技強國，提升科技創新能力，必須打牢基礎研究和應用基礎研究這個根基。「打多深的基才能蓋多高的樓，不能急功近利，要一步一個腳印地走。」

他指出，目前中國全社會研發投入佔GDP的比重還不高，尤其是基礎研究投入只占到研發投入的6%，而發達國家通常是15%到25%。因此下一步要加大基礎研究的投入，還要繼續改革科技體制。讓科研人員有自主權，很重要的是要讓科研人員有經費使用的自主權，不能把科研人員寶貴的精力花在填表、評比等事務上，要讓他們心無旁騖去搞研究，厚積才能薄發。此外，中國願意在保護知識產權的基礎上，同各國加強科技領域的合作，共同促進人類文明進步。

全國人大會議表決通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。（新華社）

大會以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。

堅持「愛國者治港」 確保「一國兩制」行穩致遠

鳳凰衛視記者提問，香港未來兩年將進入選舉年，而此時全國人大會議就完善香港的選舉制度作出了決定，人大常委會將就香港選舉的相關法律進行修改，想請教中央政府是看到了什麼？外界對於「一國兩制」如何繼續實踐充滿關注。「一國兩制」在香港將來要如何行穩致遠？

李克強強調，要繼續全面準確地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，落實好特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，全力支持特區政府和行政長官依法施政。

他說，全國人大就完善香港選舉制度作出決定，決定很明確，就是要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。去年香港受到了多重衝擊，希望香港各界能夠攜起手來盡早戰勝疫情，實現經濟恢復性增長，改善民生，保持香港長期繁榮穩定。中央政府會繼續全力給予支持。

記者提問。（01直播截圖）

冀中國經濟保持長期向好

日本經濟新聞記者提問，政府工作報告中提出2021年中國國內生產總值增長目標為6%以上，目前很多國際機構都認為中國2021年的經濟增長有可能達到8%左右。在「十四五」開局之年，除了固定資產投資規模加大，還存在由於世界性的資金過剩導致房地產投資過熱的風險，現在中國政府採取了寬鬆的財政和貨幣政策。請問在這樣的情況下今年是否存在宏觀政策轉為偏緊的可能性？據日本經濟研究中心預測，中國的經濟規模將於2028年超過美國，對此有何看法？

李克強指出，中國提出6%以上的經濟增長預期目標，6%不低了，現在中國的經濟總量達到100萬億元，增長6%就是6萬億元，這在「十三五」之初，需要8%以上增速才能達到。「6%以上是開了口子的，實際過程中也可能會增長得更高一點。但是我們不是在定計劃，我們是引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性。」

他還說，6%以上的經濟增長預期目標要和明年、後年的目標相銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場的預期。一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力。希望中國經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。

記者提問。（01直播截圖）

中方支持世衛專家在華開展溯源研究工作

西班牙埃菲社記者提問，美方指責中方對上月到訪武漢的世界衛生組織專家組缺乏透明度，專家組組長指出中方同事分享了大量工作細節，同時也表示專家組希望獲得在2019年10月至12月之間與新冠肺炎疫情相似疾病病例的更多原始數據，中方是否願提供這些數據，或者是願再次接待專家組訪華？

李克強表示，疫情溯源的確是一個複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。中方本着實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衛組織保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。下一步也願意繼續跟世衛組織一同推動科學溯源工作。

李克強回答中外記者提問。（01直播截圖）

就業是民生之本、發展之基

CNBC記者提問，新冠肺炎疫情爆發一年，中國就業質量和收入有什麼明顯的變化，中方將採取什麼具體的措施改善這種狀況？在人口老齡化背景下，對消費需求，特別是國外品牌消費方面有什麼影響？

李克強表示，疫情肆虐的時候，最擔心的就是出現大規模的失業。去年在制定宏觀政策的時候，因為不確定因素太多，沒有制定經濟增長的預期目標。但是反覆權衡，還是制定了就業目標，即城鎮新增就業900萬人以上。

他強調，這是因為就業是民生之本，是發展之基。當時也提出，要努力實現全年經濟正增長，實際上是相信只要能夠實現900萬人以上的城鎮新增就業，就有經濟的正增長，因為有就業就有收入，就可以帶動消費、拉動經濟。而中國市場主體表現出堅強的韌性，最後實現了城鎮新增就業1186萬人，也實現了經濟全年增長2.3%，居民收入相應增長，都好於預期。

李克強說，今年就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，以及為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。所以今年在制定宏觀政策的時候，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」，實現「六保」，把就業放在之首。相信通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多的就業崗位，而更多的就業崗位會推動經濟穩中向好。

至於老年人問題，李克強說，中國的老齡人口已經有兩億六千萬，老齡產業也是一個巨大的朝陽產業，有多樣化的需求。正因為中國市場的多層次、多樣化的需求，這樣一個廣大的市場也必然會給外國企業的產品、服務乃至於投資創造更多機會，因為中國的市場是開放的。