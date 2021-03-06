兩會2021｜內蒙古煤炭領域鐵腕反腐　習近平：這個賬總是要算的

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-03-06 18:35

全國兩會在北京舉行，國家主席習近平在其所在的內蒙古代表團參加審議，席間他對內蒙古的反腐工作表態，直指「當共產黨的官，當人民的公僕，拿著國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個賬總是要算的。」

習近平已經連續4年參加內蒙古代表團審議。（微博@新華視點）

中紀委國家監委發布題為《內蒙古鐵腕整治涉煤腐敗，處理處分1400餘人》的消息，內容提到在3月5日全國人大開幕會當天，習近平參加內蒙古代表團審議。他表示，這兩天看到了內蒙古給中央的一份報告——《關於開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治情況的報告》。

習近平指出，內蒙古在反腐方面有個很重要領域，就是煤炭領域。「當共產黨的官，當人民的公僕，拿着國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個賬總是要算的。」官媒《人民日報》在報道時稱，習近平講這句話時，全場寂靜。

此前在2月26日，內蒙古反腐機構連續發布5條官員落馬信息，包括4名廳官和1名旗委書記：自治區黨委政法委原常務副書記武國瑞、內蒙古交通投資集團董事長鄭俊、自治區編辦原巡視員白繼榮、國土廳原副廳長趙保勝，以及通遼科左中旗旗委書記劉百田。

當時內蒙古正在煤炭領域開展整治工作，對2000年以來涉煤炭領域所有企業、項目、公職人員進行全方位排查，被稱「倒查20年」。

去年10月16日，呼和浩特原副市長賽青克等4名廳官被開除黨籍；10月27日，應急管理廳廳長王俊峰等4名正廳級官員落馬；11月21日，呼和浩特市政協原副主席白雲等6人被開除黨籍；12月4日，自治區原國土廳廳長白盾等5名廳級官員落馬。據統計，內蒙古目前已有307名官員相繼主動投案，1,546人主動交代問題。

十三屆全國人大四次會議內蒙古代表團全體會議。（新華社）

習近平還說，自中共十八以來，開展反腐鬥爭都八九年了，「一方面對增量腐敗堅決零容忍，另一方面對存量腐敗只要揭露出來了也是零容忍。反腐敗永遠在路上。」

他又強調，一定要警示各級官員，要始終牢記自己永遠是人民的公僕，不能利用手中的權力為個人謀私、為一些利益集團謀私，這條路是走不通的。「我認為內蒙古這段時間抓的這件事抓得很好，還要繼續抓下去。」

此外，《新華社》報道，習近平還有就內蒙古此前的漢語授課風波表態，強調文化認同是最深層次的認同，是民族團結之根、民族和睦之魂，「要認真做好推廣普及國家通用語言文字工作，全面推行使用國家統編教材。要在各族幹部群眾中深入開展中華民族共同體意識教育，特別是要從青少年教育抓起，引導廣大幹部群眾全面理解黨的民族政策，樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，旗幟鮮明反對各種錯誤思想觀點，凝聚『建設亮麗內蒙古，共圓偉大中國夢』的合力。」