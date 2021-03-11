兩會︱人大代表籲禁成年人熬夜玩遊戲　網民：公司要加班就可以？

撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-11 19:35

中國日前人大及政協會議，華南師範大學教授林勇提議，中國政府應嚴格規定人民玩遊戲的時間，以防止玩家沉迷遊戲。

雖然中國現在已經有《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，在青少年進行遊戲的時段與時長、遊戲付費服務的金額等方面作了有關規定。但這位教授覺得遠遠不夠。

他建議，必須要完善網路遊戲領域的相關法規。針對網絡遊戲企業的運營進行專門立法，徹底的解決之道是，嚴格規定遊戲企業開放遊戲伺服器的時間。

▼▼▼建議究竟內容如何？網民反應怎樣？▼▼▼

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他表示，在工作日期間，晚上11點至隔天早上8點，遊戲企業必須禁止未成年人玩家登錄遊戲，停止對未成年人玩家提供服務；而對於成年玩家，規定在工作日期間，凌晨2點至早上8點，遊戲企業必須關閉伺服器，禁止對成年玩家提供相關服務。

第二要成立專門的監管機構，有效監管網路遊戲企業的經營。由公安部門帶頭，聯手教育、宣傳等多方部門，組織專門的執法隊伍，負責監督遊戲企業。依照公安部門處理交通違規的辦法，制定「遊戲企業行為分」評定制度。對於違規的遊戲企業，視具體情節的輕重進行對應的警告、扣分以及罰款處理。一旦遊戲企業的行為分被全部扣除，則需立即吊銷該企業的營業執照。

第三要建立公開的投訴處理平台。設立政府權威部門接收、處理來自社會的投訴與意見，並公開對相關違法違規企業的處理情況。

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而林勇的言論，引發中國玩家群情激憤，對於這種不是遊戲玩家的「專家」一再隔空下指導棋感到憤怒。更何況，比起打遊戲，更多成年人面對的問題應該是所謂的「996」，公司要你熬夜加班就可以，你自己想熬夜打遊戲放鬆一下就不行？這是什麼邏輯？

不過，也有玩家表示沒差，反正他只玩單機遊戲。

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