人生是場RPG︱打機做主角過關升Lv勁開心　人生也能Restart再戰？

如果是遊戲的話就會沉迷到早上 就算是覺得工作很痛苦、每天都很不開心的人，也有許多人在玩角色扮演遊戲（RPG）時，會進入無我的境界，埋頭在遊戲中一直玩下去。等到回神時都已經天亮了，還因為玩到停不下來而經常被父母責罵，我想誰都有過這種經驗吧？ （以下內容節錄自《激勵自己的80個小講堂：告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》。）

人生是場RPG，但究竟有幾似又點先玩得好？（點圖率先閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

玩遊戲的時候都會快樂得不得了。這是為什麼呢？

這是因為你非常投入在那個角色扮演遊戲的世界裡。在玩遊戲的時候，可以把自己當作主角，盡情地在遊戲中活躍。

玩遊戲就彷彿是自己在冒險一樣，在千鈞一髮之際的可怕、無法順利進行時的後悔、和夥伴一起戰鬥時的高昂等等，心中會不斷燃起雀躍感和緊張感，所以不管玩多久，這種興奮感都不會冷卻。

而且隨著遊戲的進行，你會很想知道接下來會發生什麼事。為了前進到下一個關卡，主角必須讓自己升級。為了升級必須經過許多挑戰。盔甲和武器也要配合主角的成長逐漸更換。遊戲中為你準備了像這樣一邊打倒強敵一邊成長的過程。

如果是一個人無法打敗的敵人，主角會和夥伴們並肩作戰。主角會到處召集不同類型的夥伴，和這些夥伴在爭吵間加深彼此的羈絆，一起繼續冒險。和夥伴們一起達成共同的理想願景，正是角色扮演遊戲的有趣之處。

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真正的人生肯定比遊戲更有趣

其實真正的人生一定會比遊戲還要更加有趣、更讓你覺得雀躍不已。為什麼呢？因為你的人生不是誰幫你編排好、為你準備好的東西。

這是專屬於你的個人原創故事。不管要重新修改編程幾次都可以，是獨一無二的內容。只要你想要認真地以自己為主角，活出自己的人生，那你就能自己創作內容。

但是，遊戲只要關掉的話，要回到同一個場面幾次都可以，而人生則是時間過了後，就再也無法回到那個時間的地點了。無法像遊戲那樣輕輕鬆鬆就能夠重新來過。或許同樣的機會不會再來第二次了。不過，這正是人生的絕妙之處。如果覺得只要按下一個按鍵，人生要重來幾次都可以，那麼人就不會認真面對活著這件事了。

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不要忘記在人生中「你才是主角」

人生不像角色扮演遊戲那樣可以簡單地操控，但我們能夠從遊戲中學習到某些事。那就是就算失敗了，只要回顧過去的經驗從中學習，並想想該如何加以改良，就能夠去嘗試新的挑戰。

將這個意義套用到人生的話，就算不能回到同一個地點，我們也能夠開始無數次新的挑戰。即使你因為碰壁而一度放棄，也能夠像「重新打開上次沒辦法過關而暫時關掉的遊戲」一樣，只要某天按下開關，再次開始你的遊戲（人生）就好了。

史蒂芬．柯維在世界各地暢銷的著作《與成功有約：高效能人士的七個習慣》中，所提到的第一個習慣是「主動積極」。也就是說，「自己的人生應該由自己決定，自己負起責任」。他在書中表示，如果沒辦法做到這點的話，那其他6個習慣也會無法做到。

所有的重點就在於，能否將自己的人生當作是自己的人生來安排規劃。

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和「在遊戲世界中把自己當作主角享受」相比起來，在現實生活中把自己當作主角並負起責任生存下去，確實嚴峻許多。我也明白各位難以面對人生的那種心情。因為人生並沒有所謂的正確解答。

不過，即使在遊戲中，一味逃走的話是不會發生任何好事的。現實世界也是一樣。只有鼓起勇氣展開行動，才會有真正的成長，才能品嘗到真正的雀躍和緊張，才能得到真正的幸福。

如果你開始認真地過自己的人生，一定會過著比遊戲更加有趣的每一天。如果你還沒有這樣的想法，那你可以先以玩角色扮演遊戲的感覺來過每一天看看。將解決眼前的困難、自己開始有所成長的過程當成遊戲一樣，試著享受它。

只要不忘記自己是「主角」並努力度過人生，一定會在這個過程中發現自己開始熱中於人生。

書名：激勵自己的80個小講堂：告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己 作者：張替一真 譯者：黃嫣容

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】