兩會2021｜李克強：6%經濟增長預期不低　中國還是一個發展中國家

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-11 17:56

周四（3月11日），國務院總理李克強在十三屆全國人大四次會議閉幕後，於人民大會堂三樓金色大廳出席記者會。 對於今年《政府工作報吿》中提出的「國內生產總值增長6%以上」的預期目標，李克強表示，目前世界經濟復蘇不確定性依然很大，我們說6%以上，不低了，只有走得穩才能走得遠。

李克強指，今年《政府工作報吿》提出6%以上的經濟增長預期目標，引起了多方面關注與不少分析。有些分析認為是積極的，亦有分析認為低於預期。「我們當然樂見經濟向好，但我們也清醒看到，今年是在恢復性增長的基礎上前行，有很多不可比的因素」。

李克強表示，現在中國的經濟總量是100萬億元（人民幣，下同），增長6%就是6萬億元，若是在「十三五」之初，就是8%以上才能達到。而且，「6%以上」的「以上」開了個口子，也可能實際上高一點，但不是定數字而是引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其是和明年、後年目標相銜接，不能造成大起大落，不然反而會擾亂市場預期。

李克強稱，一時走得快，不一定走得穩；只有走得穩，才能走得有力。希望這樣一個巨大的經濟體，能夠行穩致遠，保持長期向好。

李克強稱，中國的發展對世界和平穩定發展繁榮都是重要的貢獻。（資料圖片）

另外，對於日本經濟研究中心預測，中國的經濟規模將於2028年超過美國的說法，李克強回應說，「中國發展的根本目的是要讓中國人民過上好日子。中國還是一個發展中國家，我們實現現代化還有很長的路要走，我們會著力辦好自己的事。中國的發展對世界和平穩定發展繁榮都是重要的貢獻」。

（澎湃新聞/網易新聞）