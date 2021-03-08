兩會2021︱增長目標訂在6%　中國經濟總量超越美國是遲早問題？

撰文： 範曉鵬 郝雅璐 最後更新日期： 2021-03-08 14:40

全國人大、政協「兩會」如期在上周三（3月3日）揭幕。兩會重新恢復在3月份召開，意味着中國社會已逐步脫離新冠肺炎疫情的影響，恢復常態。去年初新冠肺炎疫情肆虐內地，導致兩會延期至5月下旬召開，會期也壓縮至一周內。今年兩會儘管延續了限制會期時長和中外記者採訪規模等，甚至據稱出席的逾5,000人都在會前接種了新冠疫苗，但顯然，這並沒有影響北京的既定政治節奏。

「中國6%以上的經濟增長目標表明，中國已經準備好採取措施，來保持世界第二大經濟體的強勁增長。」英國廣播公司（BBC）中文網在李克強宣讀2021年度《政府工作報告》、並披露中國今年GDP增長目標後如此評論。

總理李克強。（資料圖片）

GDP增速6%以上 迎接後疫情時代

總理李克強解釋，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6%以上，是考慮了經濟運行恢復的情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展。

當然，對於全球來說，這一數字較不少媒體的預期為低，不過，它仍然足以成為拉動全球經濟復蘇和增長的第一動力，對全球經濟貢獻率持續超過三分之一。而且，在中國官方的表述中，6%被視為經濟增長目標的底線，實際增速預期可能突破6%，正如中國國家發展和改革委員會主任何立峰所說，這證明北京有底氣、有信心實現6%的經濟增長目標。

按此樂觀評估，如果中國繼續保持中高速度增長，將使得中國經濟總量超過美國的時間提前至2028年實現，一舉改寫一百多年來的世界經濟版圖，對全球政經格局產生強大衝擊。當然，有悲觀聲音認為中國難以保持連續多年的增長態勢，新冠肺炎疫情同時摧殘了中國經濟，而隨着改革紅利的消退，中國的經濟將有很大機會出現停滯。

全國人大會議開幕。（資料圖片）

然而，中國經濟在2020年最終實現了2.3%的增長，是多年來的最低水平，但在美國和歐盟等競爭對手步履蹣跚之時，中國對抗新冠病毒的嚴厲措施，使其得以重啟經濟。

但事實上，中國政府將今年的GDP增長目標定為「6%以上」，被外界認為已經較為保守，如國際貨幣基金組織（IMF）預期，今年中國經濟的增長率將達到8%。

請注意，即使6%，對於中國政府的意義也不僅僅是彰顯疫情重啟信心那麼簡單。如果直到2035年之前，中國經濟增長率每年都能在6%以上，中國的GDP將會愈來愈逼近美國。

「6%」背後，是中國經濟何時超越美國的問題。無論是BBC，還是美國之音，都給出了自己的猜測。儘管像美國之音仍然在放大「中國經濟永遠不會超過美國」的報道，但對於世界範圍內的智庫而言，這已經不是一個「是與否」的問題，而是一個「早與晚」的問題。