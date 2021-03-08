兩會︱安邦諮詢首席研究員：6%增長目標幅度大　今年經濟反彈可期

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-03-08 20:48

2021年中國「兩會」因為涉及香港選舉制度改革而備受外界關注，同時，剛剛在「兩會」上發佈的《政府工作報吿》中關於中國2021年度經濟增長設定為6%、軍費開支大幅上漲等內容也引發了國際輿論的熱議。一直以來，《政府工作報吿》都是觀察中國政治經濟發展的重要參照，《香港01》香就此採訪了安邦諮詢（ANBOUND）的首席研究員陳功。

中國政府2021年的《政府工作報吿》中，設定經濟增長目標、軍費大幅上漲等內容引發了輿論熱議。（新華社）

01：3月5日上午，國務院總理李克強按照今年兩會既定議程安排，作了《政府工作報吿》。綜合來看，你怎麼解讀這份報吿？今年是「十四五」的開局之年，同樣也是中國共產黨成立百年，這份政府工作報吿給外界釋放了怎樣的訊號？

陳功：這份報吿給人的強烈印象就是客觀，客觀的反映了疫情之後的中國經濟發展環境，客觀的看待未來的中國經濟發展。我認為，客觀是今年政府報吿的最大特點，這種客觀代表了一種穩健的官方態度。

01：《政府工作報吿》中設定了明確的經濟增長目標——6%以上。在兩會召開前，外界不少聲音都在猜測，今年中國政府會否設定經濟增長目標，這樣的猜測源於去年未設定目標的先例。你怎麼看6%以上這樣的經濟增長目標？與你的預判是否一致？這樣的增長目標對於中國的新發展階段意味着什麼？

陳功：我一向認為，（設定）以GDP為標誌的經濟增長目標是不可或缺的，這是一個重要的宏觀指標，這個指標關係重大，它與債務的計算等很多具體的問題緊密相連，沒有經濟增長率的數據，很多以數據為基礎的指標評估體系就會大亂，沒有指標並不現實。

其實，我想指出的是，強化多元化的社會發展目標與去掉GDP增長率的數據指標，並無矛盾的關係，去掉經濟增長指標並不意味着多元化的社會發展目標就被重視了，甚至就實現了。

對於2021年的經濟增長目標，6%的經濟增長目標雖然簡單看，要比2020年受到影響的經濟，幾乎翻了2番，從2020年的2%以上，直接躍上2021年6%，增長幅度非常大，但我以前推斷過世界經濟增長的基本形態，2019年-2020年-2021年，這是一個危機周期，在這個危機周期中，經濟增長率會呈現拱形狀態，所以2021年的增長率是會相對較高的，這是疫情之後的反彈。如果能夠順利實現6%的經濟增長，那麼將為2022年的中國經濟增長創造了好的條件。

01：在創新方面，報吿提到，「以『十年磨一劍』精神在關鍵核心領域實現重大突破」。十四五規劃和2035年遠景目標中也將科技創新擺在了核心位置。在你看來，中國在關鍵核心領域實現重大突破的最大阻礙和困難在哪裏？

陳功：這當然指的是科技創新，但既然是科技創新，那麼最大的阻礙和困難，也都是在技術方面。我相信，從「十四五」和2035年的規劃來看，中國在科技發展方面的大目標，標準都是非常高的，而標準越高，目標越宏大，那麼技術上的阻礙和困難也就越多。

+ 7 + 7 + 7

01：在肯定成績的同時，李克強也提到了當前面臨的問題，包括國際形勢中不穩定不確定因素增多、世界經濟形勢複雜嚴峻、經濟恢復基礎尚不牢固、居民消費仍受制約、投資增長後勁不足、中小微企業和個體工商戶困難較多、穩就業壓力較大、關鍵領域創新能力不強、一些地方財政收支矛盾突出、防範化解金融等領域風險任務仍然艱鉅、生態環保任重道遠、民生領域還有不少短板、政府工作存在不足、形式主義官僚主義不同程度存在、少數幹部不擔當不作為不善為、一些領域腐敗問題仍有發生。你怎麼看政府工作報吿中提到的這些問題？內部環境與外部環境將如何互相影響和作用？

陳功：這些問題都是現實發展環境的問題，資本過剩和產能過剩，再加上疫情，形成了明顯的制約。

從2020年的情況看，疫情就是一次重大危機，相對世界而言，中國的經濟情況明顯還算是相對好的。雖然存在貿易戰，但貿易戰的結果對中國而言，人民幣總體是升值的，中國的出口也比估計的要好，這樣看貿易戰對中國的影響是很大的，但對這種影響的估計也不能太誇大，這種影響更多的是存在與某些局部領域。

所以，對於中國經濟而言，體系性的問題，還是要看體系性的對策，這是最重要的看點。 今後中國經濟環境的問題，還是需要看兩點：

第一是看系統性佈局，有沒有大的突破？我過去在系統佈局的問題上，一直在強調三點，那就是長江經濟帶、城市更新、氫能社會，我個人認為這三點是非常重要的系統佈局。

第二是看消費，從生產到消費是一種轉型，要改變的事情非常多，消費如果上不去，那麼中國經濟的其他方面，意味着都可能出了問題。

01：從1953年開始的五年規劃的方法論，是典型的中國大戰略設計方法論，由戰略分析、戰略思路、戰略目標、戰略佈局、重大任務、重大工程等一系列環環相扣的戰略設計構成。戰略分析回答「是什麼」的問題，其他部分都是從不同層面，從抽象到具體，從戰略到戰略來回答「怎麼做」的問題。作為十四五開局之年的政府工作報吿，在你看來，有沒有很好回答「怎麼做」的問題？

陳功：你的問題很有趣，我很贊成定義成為「中國大戰略設計的方法論」，外部世界對中國的五年計劃，實際上並不一定了解，認為中國還在延續「計劃經濟」的五年計劃，實際卻是已經發生了改變，從計劃走向了方法論，定義和定位都早已經出現了改變。正如開頭部分我講的那樣，我的評價依舊是「客觀」，在目前形勢下，客觀面對，就是最好的選擇。