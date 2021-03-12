長征七號A運載火箭成功發射　地球同步轉移軌道運力提至7噸

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-12 10:26

今日（12日）凌晨1時51分，中國新一代中型高軌液體運載火箭——長征七號A運載火箭托舉試驗九號衛星，在中國文昌航天發射場成功發射，衛星順利進入預定軌道。 長七A火箭的發射是文昌航天發射場今年的首次發射任務，亦標誌著中國新一代中型運載火箭家族又添新成員。

長征七號A運載火箭托舉試驗九號衛星，在中國文昌航天發射場成功發射。（中國航天科技集團微信公眾號）

據了解，長七A火箭是三級火箭，由中國航天科技集團有限公司一院研製，主要用於發射地球同步軌道衛星，全長60.1米，芯一級、芯二級直徑3.35米，芯三級直徑3米，助推器直徑2.25米，起飛重量約573噸，地球同步轉移軌道運力不低於7噸，同時具備零傾角軌道、奔月軌道等高軌發射能力，是中國第一個助推器與芯一級集束式分離的捆綁火箭。

中國目前的主力運載火箭的地球同步轉移軌道運力為5.5噸，長七A火箭將此項運力提升到了7噸，有效填補了中國高軌運載能力的空白。在未來，高軌軌道衛星發射重量可達6噸至7噸左右。

長七A火箭是按照新一代運載火箭的型譜規劃，在長七火箭基礎上，與長三甲系列火箭三子級組合形成的一款新構型火箭，全面繼承長七火箭、長三甲系列火箭技術基礎。研製團隊突破了大長細比火箭姿態控制技術、適應典型故障模式的製導控制技術等關鍵技術。

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此外，長七A火箭採用「通用化、系列化、組合化」設計理念，有利於火箭組批生產，奠定了高質量、高效率、高效益發展的基礎，支撐未來火箭的高密度發射。

另一方面，根據目前任務安排，長七A火箭2025年前任務飽滿，將每年執行3-5次發射任務。長七A火箭還將根據任務需求研製更大直徑整流罩構型，以長七A火箭為基礎，通過增加上面級等方案，實現零度軌道傾角衛星發射任務、探月、探火和小行星探測等深空探測任務。2020年3月，該型號首飛中遭遇失利。隨後，研製團隊迅速定位故障，認真開展歸零工作。今次發射是長征系列運載火箭的第362次飛行。

至於試驗九號衛星，是由航天科技集團五院研製，主要用於空間環境監測等新技術在軌驗證試驗。該衛星從研製到出廠僅用8個月時間，創造了五院大中型遙感衛星研製的新紀錄，是衛星研製團隊攻堅克難、流程優化成果的集中體現。

（中國航天科技集團微信公眾號）