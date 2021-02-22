長征五號B運載火箭運抵文昌發射場　將發射中國太空站核心艙

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-02-22 21:10

官媒中新社報道指，執行中國太空站天和核心艙發射任務的長征五號B遙二運載火箭完成出廠前所有研製工作後，於2月22日安全運抵海南的文昌航天發射場。

據中國載人航天工程辦公室2月22日消息，長征五號B遙二運載火箭將與先期已運抵的天和核心艙一起按計劃開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場設施設備狀態良好，工程各大系統正在有序開展各項任務準備。

此前，在2月16日，中國載人航天工程辦公室就表示，目前執行中國太空站建造階段載人飛行任務的首批航天員乘組已進入強化衝刺訓練階段；經過一年的訓練，已基本完成預定科目訓練，正開展出艙活動等訓練。

按照中國太空站建造任務規劃，今明兩年中國將接續實施11次飛行任務，於2022年前後完成太空站在軌建造，實現中國載人航天工程三步走發展戰略第三步的任務目標。中國載人航天工程已經全面轉入太空站建造的任務準備階段。

其中，空間應用系統核心艙任務產品已通過出廠評審。

中國載人航天工程總設計師周建平1月初接受採訪時就表示，中國將於2021年春季在海南文昌用長征五號B遙二火箭，發射太空站核心艙。隨後將發射天舟二號貨運飛船和神舟十二號載人飛船，完成交會對接和相關在軌關鍵技術驗證。

周建平稱，中國將建成首個長期在軌飛行的具有國際先進水平的載人太空站，並在上面開展大規模太空科學研究。太空站建造分兩個階段，此前已完成長征五號B首飛任務，後續將完成11次發射，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，4艘貨運飛船及4艘載人飛船。

據了解，2020年5月5日，中國文昌航天發射場發射長征五號B運載火箭，成功將新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙送入太空軌道。5月8日，返回艙着陸返回，此舉意味着該試驗取得成功。

有分析指，這是中國太空站在軌建造階段的第一次飛行任務，意味着中國空間站建造大幕正式拉開。