北京航天民企火箭發射失敗　脫落保溫發泡膠堵轉飛行姿態控制裝置

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-02 10:02

中國航天民企北京星際榮耀空間科技股份有限公司（星際榮耀）的雙曲線一號遙二（SQX-1 Y2）運載火箭在上月初發射失利，調查分析結果近日出爐。 據介紹，是有一塊保溫發泡膠堵轉火箭飛行姿態控制裝置，令火箭姿態突變。

雙曲線一號遙二火箭發射失敗。（微博）

2021年2月1日，雙曲線一號遙二運載火箭在飛行過程出現異常，發射任務失敗。星際榮耀在事後立即組建故障調查委員會和故障審查委員會，並邀請相關專家、第三方機構協助調查。

經過28天的調查分析，委員會已完成問題定位分析、故障仿真復現、試驗驗證考核和改進措施完善實施等工作。火箭的問題是理應脫落的一塊保溫發泡膠，在脫落後掉在「Ⅳ（四號）柵格舵」，柵格舵是一種火箭飛行姿態控制裝置。在空氣動壓作用下，保溫發泡膠引起Ⅳ柵格舵舵機堵轉。在後續飛行過程中，保溫發泡膠從Ⅳ柵格舵上被再次吹落，Ⅳ柵格舵恢復控制系統跟蹤指令，結果令舵偏角在短時間內完成超過30度偏轉，引起火箭姿態突變，進而導致發射失敗。

雙曲線一號遙二火箭（點擊大圖瀏覽）：

雙曲線一號運載火箭是星際榮耀自主研發的商業運載火箭。2019年7月25日，雙曲線一號遙一運載火箭在中國酒泉衛星發射中心成功發射，按飛行時序將多顆衛星及有效載荷精確送入預定300公裡圓軌道，發射任務取得圓滿成功，實現中國民營運載火箭成功入軌「零的突破」

（綜合報道）