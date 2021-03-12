習近平兩會曾提及「三千孤兒入內蒙」　爾冬陞將開拍改編電影

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-12 15:41

香港著名導演爾冬陞的新作《父輩》（暫定名），即將於下月在內蒙古開機拍攝。 《父輩》是根據著名歷史事件「三千孤兒入內蒙」改編而成，甚至在近日的全國兩會上，「三千孤兒入內蒙」亦被參加內蒙古代表團審議的國家主席習近平所提及，藉此說明民族團結。

「三千孤兒入內蒙」是在「三年困難時期」期間，有一批南方地區的孤兒被送到內蒙古，由牧民接納養育。（資料圖片）

據介紹，中華人民共和國成立後，中共在1959年推出「三面紅旗」，結果導致同年至1961年出現全國性大饑荒，官方稱之為「三年困難時期」。「三千孤兒入內蒙」就是指當時有一批來自上海、江蘇、安徽等南方地區的孤兒，由於本地孤兒院的米糧即將耗盡，面臨營養不足的威脅，政府就安排將他們送到食物相對充足的內蒙古，由牧民接納養育。

習近平在內蒙古代表團審議會議中提到過「三千孤兒入內蒙」，表明是要在黨史學習教育中，透過此類歷史佳話，「堅持走中國特色解決民族問題正確道路、維護各民族大團結、鑄牢中華民族共同體意識等重大問題上不斷提高思想認識和工作水平」。

內地傳媒《新民晚報》引述爾冬陞表示，聽到「三千孤兒入內蒙」的故事後，幾乎是立即就決定要將之搬上大銀幕，「這個故事非常打動我。它是一個關於愛的故事，也是一個用博大的胸懷和堅韌的力量戰勝無法阻擋的危難的故事，在今年打造這樣一個故事，有著非常深遠的意義！」報道稱，爾冬陞已於呼和浩特、錫林郭勒盟、烏拉蓋草原及周邊地區勘景完畢，電影即將進入實際拍攝階段，將於2021年內正式公映。

（綜合報道）