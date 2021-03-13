振興中醫｜張伯禮：世界不只一種醫學　以西醫標準評價中醫是錯的

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-13 10:57

去年新冠肺炎疫情在內地蔓延期間，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮率領中醫醫療團隊進駐武漢市江夏方艙中醫院，制定中西醫結合治療方案，研究中醫藥治療新冠肺炎的有效方藥，被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。 張伯禮近日在談及如何振興中醫藥時表示，希望給中醫藥發展一個寬鬆的氛圍環境，不要苛求。他認為，當今很多生命科學的重大問題都可以從中醫找到解決的途徑，這次抗疫是其中一個例證。

2020年2月17日，深圳首支中醫醫療隊出征馳援湖北武漢的新冠肺炎疫情。（中新社）

張伯禮認為，今年《政府工作報告》提到，實施中醫藥振興發展重大工程。之前國家推出《關於促進中醫藥傳承創新發展的意見》。今年又印發了《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》，4個方面28條都有具體項目、有醫有藥、人才培養、科研基地建設、臨床基地建設。同時也有經費，落地以後將會大力推動中醫藥傳承發展。

關於振興中醫藥，他強調兩點，第一是中醫藥要開放胸懷，各行各業的精英只要對中醫藥感興趣都吸納進來，共同研究，不閉門造車或排斥他人。第二是希望給中醫藥發展一個寬鬆的氛圍環境，不要苛求。「不要認為世界上只有一種醫學，西醫全是科學的，中醫全不科學？以西醫的標準考核、評價中醫，是錯的。」

張伯禮提到，當今很多生命科學的重大問題都可以從中醫找到解決的途徑，這次抗疫是一個例證。他希望有關部門對中醫高看一眼、厚待一分。營造好氛圍，建立中醫藥評價系統，同時用最後成績來評價，看長期的死亡率、發生率。

張伯禮認為，中西醫結合治療是本次抗疫的一大亮點。（中新社）

至於中醫標準如何規範，張伯禮表示，中醫藥的標準化建設是大問題，中醫藥標準可以建立，現在建立了一些標準，甚至國際標準也被採納，只是不那麼普遍，沒有更多宣傳。他介紹稱，世界衛生組織接受了中國提出的幾十種中醫藥的標準，包括藥品品質，藥效物質含量、分析方法等，完全可以做成標準化。

張認為，民間有高手，民間也有好醫生，但一定要經過政府認證，他提醒公眾，部分人打著中醫的旗號，招搖撞騙、敗壞中醫的名聲，實際上根本不是正宗的中醫，因此應該去正規的醫院找正規醫生。