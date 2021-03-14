新冠肺炎｜廣東發現尼日利亞變種病毒　或致康復者二次感染

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-14 18:16

廣東省疾控中心周日（14日）公布，該中心上周五（12日）成功從兩宗境外輸入新冠肺炎個案的鼻咽拭子中，首次發現B.1.525尼日利亞突變株，病毒分離工作仍在進行。是次為繼今年1月發現英國及南非突變株以來，再次發現新冠病毒突變株。

消息指，該兩名個案均為境外輸入無症狀感染者，在閉環管理中被發現，分別於2月21日、2月22日報告為無症狀感染者，目前仍在醫院接受集中醫學觀察。本月5日，廣東省疾控中心收到廣州市疾控中心上送兩名患者的鼻咽拭子樣本，立即開展病毒分離和基因組測序分析工作，至上周五通過對原始樣本基因測序分析，結果提示為B.1.525亞型，尼日利亞突變株。

廣東省疾控中心稱，新冠病毒尼日利亞突變株已在全球26個國家傳播；有研究報道發現，尼日利亞突變株讓病毒傳播力增強，容易導致抗體中和逃逸現象出現，可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。

據了解，廣東省疾控中心先後發現的新冠病毒突變株，均是對境外輸入病例樣本進行回顧性基因測序分析時發現，對上一次為今年1月初。1月2日，於一名英國輸入新冠肺炎確認病例的咽拭子樣本中發現B.1.1.7突變株；1月6日，在一名境外輸入南非籍新冠肺炎患者的咽拭子中，分離出501Y.V2南非突變株。

廣東省疾控中心表示，將繼續加強對新冠病毒突變株的監測和研究，做好境外輸入病例疫情溯源及病毒變異監測工作，密切跟蹤新冠疫苗對突變株的免疫保護效果評估，進一步落實各項防控措施，確保相關突變株不在省內造成後續傳播。

（廣東省疾控中心）