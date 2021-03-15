衛健委：內地共6498萬人接種新冠疫苗　已派15個督導組赴各省指導

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-15 14:43

15日（周一），國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，國家衛生健康委副主任李斌表示，截至3月14日，內地共6498萬人次接種新冠疫苗。目前，國務院聯防聯控機制已經派出15個督導組赴各省指導，確保各項措施落實到位。

李斌表示，全國執行接種工作「日報告、周調度、半月通報」的工作機制，建立月度供需總平衡和接種供應動態調整機制。各地加強轄區內疫苗供應統籌管理，根據接種實施方案和服務保障能力，精準測算疫苗使用需求。市、縣兩級落實疫苗配送、儲存質量監管，以及具體組織實施責任。

李斌又指，目前各地已制定分步接種計劃及明確詳細的時間表，對於沒有完成接種的群眾要及時安排補種，在接種工作能力富裕的時候也可以提前給後續階段的群眾接種。目前，國務院聯防聯控機制已經派出15個督導組赴各省現場指導，確保各項措施落實到位。

新冠疫苗的接種情況備受各界關注，中國疾控中心主任高福13日表示，按照目前的疫苗產量，中國應能在今年底至明年中達到七成至八成的疫苗接種率，即大約9億至10億的人口。

高福表示，疫苗可以加快供應和生產，故上述目標有望提前達成。他又指，面對全球疫情蔓延，中國應帶頭做到群體免疫，特別是重點和關鍵人群的接種工作尤為重要。

據悉，群體免疫即某群體中大部分人具有某種病毒的抗體後，便產生群體免疫效應，令那些沒有免疫力的個體受到保護，免被傳染。中國工程院院士鍾南山早前曾在一個研討會上提及，通過接種疫苗來實現全球群體免疫，需時2至3年甚至更長。