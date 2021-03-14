新冠肺炎｜中國料5月可打腺病毒載體疫苗　專家：單劑助接種加速

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-14 21:33

央視新聞今日（14日）報道，預計今年5月，國內市民可接種單劑的腺病毒載體新冠疫苗。同時，北京逐步開放新冠疫苗接種年齡限制，包括為60歲以上長者接種。 對於腺病毒載體疫苗能否為接種加速，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，腺病毒載體疫苗只需接種一劑，因此能夠推進國內的疫苗接種速度。

康希諾Ad5-nCoV疫苗。（康希諾生物）

目前，中國已經有4款附條件上市的新冠疫苗，其中包括由中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊，與康希諾生物共同研發的首款腺病毒載體新冠疫苗，也是國內唯一採用單劑接種的新冠疫苗。

吳尊友表示，腺病毒載體疫苗和滅活疫苗對於人群沒有區別。由於腺病毒載體疫苗只需接種一劑，滅活疫苗需接種兩劑，因此單劑接種確實能夠推進疫苗接種速度。

中國疫苗行業協會副會長朱濤，預計5、6月才真正大規模使用腺病毒載體疫苗。目前，該疫苗針對18歲以上的所有人群，包括60歲以上長者。

吳尊友表示，腺病毒載體疫苗只需接種一劑，滅活疫苗需接種兩劑，因此單劑接種確實能夠推進疫苗接種速度。（中新社）

北京市疾控中心日前公布，該市逐步開放新冠疫苗接種年齡限制，為部分有接種需求且身體基礎狀況較好的60歲及以上長者接種新冠疫苗。

對於18歲以下人士何時才接種疫苗，吳尊友解釋，18歲以下的人士感染新冠肺炎後症狀輕或無症狀的比例高，因此不屬於疫苗接種的優先人群。隨着其他優先人群接種完成，未來將為18歲以下人士接種。目前，全球對18歲以下人士接種的相關數據仍在收集中。

事實上，接種疫苗的目的是為了形成群體免疫屏障。根據流行病學原理，形成免疫屏障主要有兩個因素，首先要視乎病毒自身病原的傳播強度，其次要視乎易感人群的保護率，只有疫苗接種率達到一定程度，才能形成群體免疫屏障。

對於中國如何才能形成群體免疫屏障，吳尊友指出，按照新冠病毒傳播系數計算，人群形成免疫屏障一般需要約70%至80%的人接種疫苗。由於中國有14億人口，因此需要10億至11億人接種疫苗，才能實現群體免疫屏障。

（央視）