中國商業航天民企公布首型液體運載火箭　擬明年底首飛

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-15 15:39

火箭派（湖州）航天科技有限公司（下稱火箭派），上周六（13日）在北京發布該公司首型液體運載火箭「達爾文一號」和首型空間生物載荷裝置「火種一號」。其中，「火種一號」計劃今年9月搭載長征系列運載火箭首飛；「達爾文一號」計劃於明年底首飛。

液體運載火箭「達爾文一號」。（網上圖片）

澎湃新聞報道，首型液體運載火箭「達爾文一號」全箭總長24.1米，直徑2.25米，起飛質量42.52噸，起飛推力500kN。一級採用5台10噸級液氧甲烷發動機，二級採用單台10噸級真空版液氧甲烷發動機，近地軌道運載能力270公斤，太陽同步軌道運載能力150公斤。

火箭派後續計劃利用10噸級液氧甲烷發動機，採用「五機並聯+通用芯級」模式構建CBC構型，構建中型液體運載火箭。通過與地面生命科學研究機構、大學研究所、生物醫藥公司等合作，火箭派還計劃為泛生命科學行業提供商業化空間技術產品與服務。

「達爾文一號」和中型液體運載火箭示意圖。（網上圖片）

報道指，火箭派擬用「四步走」構建空間生物實驗室，包括今年9月發射單功能生物載荷裝置「火種一號」；明年發射多功能生物載荷實驗平台，並逐漸形成航班化；2025年計劃實現可返回式多功能生物載荷實驗平台批量在軌，滿足空間生物製藥商業化、空間生命科學實驗常態化的需求；2025年後正式啟動建造「空間生物實驗室」計劃。

據介紹，空間生物實驗室商業化應用領域包括空間微生物製藥；空間蛋白結晶，空間誘變，太空育種；空間細胞融合、培養、純化、分離。

目前，火箭派已與上海埃依斯航天科技有限公司，就首型空間生物載荷裝置搭載服務簽約，並與九州雲箭（北京）空間科技有限公司就「凌雲」10噸級液氧甲烷發動機配套簽約。

火箭派成立於去年12月，是以發展「地月空間經濟」為基礎，以深空探索為未來導向的新型商業航天公司。公司圍繞運載火箭核心能力，構建「空間生物實驗室」，為生物醫藥行業提供商業化空間技術產品與服務。其研發中心位於北京，總裝和製造基地位於浙江湖州。

火箭派創始人程巍。（網易科技）

（澎湃新聞）