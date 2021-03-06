56歲楊利偉冀再執行任務　預告兩年內中國有12名航天員進入太空

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 20:27

全國政協委員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，今明兩年，中國載人航天工程預計實施11次發射任務，包括太空站核心艙、實驗艙、載人飛船等，12名航天員將進入太空。楊利偉還表示，希望有機會再次執行飛行任務。

楊利偉表示，今明兩年中國載人航天工程預計實施11次發射任務，12名航天員將進入太空。（央視新聞）

今年56歲的楊利偉稱，對於航天員來講，去飛行就是本職工作。由2003年首次執行飛行任務至今的18年間，他一直有堅持訓練，因此希望有機會可以再次飛行。在國際航天領域，航天員多次飛行是一件非常正常的事情，也是中國載人航天工程的任務，「中國就有飛3次、飛2次的，將來還會有飛更多次的航天員」。

楊利偉指，在今明兩年太空站的建造階段，將要執行飛行任務的航天員大部分都曾有過飛行任務，「當我們的工程步入到太空站時代，飛行對於航天員來講是常態化的，太空站也將長期有人值守」。

楊麗偉表示，希望有機會再次執行飛行任務。（人民日報）

1992年9月21日，中國載人航天工程「三步走」發展策略部署實施。第一步為，發射載人飛船，建成初步配套的試驗性載人飛船工程，開展太空應用實驗；第二步為，突破航天員出艙活動技術、太空飛行器的交會對接技術，發射太空實驗室，解決有一定規模的、短期有人照料的太空應用問題；第三步為，建造太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題。目前「三步走」中的「前兩部」均已實現。

（央視新聞／人民日報）