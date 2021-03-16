非洲豬瘟｜農業農村部強調尚未有疫苗　四川嚴查假疫苗將有獎舉報

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-16 12:43

四川省農業農村廳近日發布通知，強調目前中國和世界其他國家均未批准非洲豬瘟疫苗上市使用，假疫苗的安全風險隱患極大。 農業農村部在通知的附件中亦表明，會對非法研發、生產、經營非洲豬瘟疫苗等違法行為「零容忍」，只要發現問題線索，將會同公安機關，一查到底、從嚴從重從快處罰。

通知提出，四川各地要立即組織開展拉網式專項排查，充分運用「四不兩直」（不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場）方式開展暗訪調查。其中科研教學單位、企業等所有獸醫實驗室將重點檢查是否違法從事非洲豬瘟研製活動。

中國科學家在2019年成功解析非洲豬瘟病毒結構，對研發疫苗帶來曙光。（視覺中國）

此外，獸用生物製品生產企業將重點檢查企業的隱蔽場所、原材料出入庫情況、試驗動物購買和使用情況等。獸藥經營企業（特別是獸用生物製品經營企業）將重點檢查無標簽疫苗、出入庫記錄、資金往來等情況。活豬養殖企業（場、戶）將重點檢查冰箱冰櫃是否保存有可疑疫苗、疫苗購買記錄、免疫接種記錄、檢測記錄等信息。通知表明將會從嚴從重處罰，

農業農村部的附件則指，養殖場戶使用非洲豬瘟假疫苗，不僅保護不了自家豬群，還會污染豬場和周邊環境，特別是非法基因缺失活疫苗，能引發長時間、大範圍的隱性感染，難以清除，導致育肥豬和種豬生產性能嚴重下降；不僅嚴重損害本場利益，還會損害整個地區的養豬產業，持續危害不可估量。

另據內地傳媒報道，農業農村部已經提出非洲豬瘟疫情有獎舉報，將對查實的非洲豬瘟假疫苗案件，給予舉報人員最高3萬元人民幣（稅前）的獎勵。此外，按照《四川省非洲豬瘟疫情有獎舉報暫行辦法》，四川省農業農村廳將對查實的非洲豬瘟假疫苗案件實行舉報獎勵，假疫苗的受害者積極舉報並提供證據，查實後不僅予以獎勵，主管部門還將支持和協助維護合法權益。

（紅星新聞）