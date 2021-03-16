央視3.15踢爆｜不同行業均安裝人臉識別攝像頭　違規紀錄顧客資料

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-16 15:29

央視在國際消費者權益日播出的「3.15晚會」上，提到的第一個侵犯消者費權益事件，就是發現不同行業的店舖，都會藉具有人臉識別功能的保安攝像頭，以紀錄顧客的行蹤、喜好，以便未來接待及報價工作，甚至可製作「黑名單」，阻止諸如同行、記者之類的人進入。 晚會上更提到，在全國多地調查20多間裝有人臉識別系統的商戶，沒有任何一間商家會明確告知顧客有安裝人臉識別系統，徵得顧客同意更是無從談起。

科勒衛浴門市內的攝像頭，表面上與保安攝影頭無異，但實際上具有人臉識別功能。（影片截圖）

人臉識別系統會紀錄顧客的行蹤。（影片截圖）

其中一間被曝光的店舖是科勒衛浴位於上海的門市。據科勒（中國）投資有限公司上海華東區零售銷售主任透露，此類表面上看似與保安用攝像頭無異的設備，會在顧客進入門市後捕捉、紀錄其人臉資料，以後顧客再去哪一間門市、去過幾次，公司都會知道，「比如這個人過來了，B店會提示這個人也逛過A店，B店如何去接待、如何去報價，就有心理准備了。」

央視記者在上海接連走訪三間科勒衛浴的門市，均有看到已安裝人臉識別攝像頭。攝像頭是江蘇蘇州的「蘇州萬店掌公司」提供，相關負責人薛經理直言，科勒衛浴在全國各地的門市都有安裝人臉識別攝像頭。薛經理解釋，其公司是能夠為商家提供專業的人臉互動營銷解決方案，人臉識別率非常高，系統會針對每一個生成獨立的編號。

蘇州萬店掌公司還有為江蘇大劇院安裝人臉識別功能攝像頭，不僅捕捉顧客的人臉資料，還能分析出性別、年齡，甚至此時此刻的心情。

另一間人臉識別攝像頭生產商悠絡客電子科技股份有限公司，王經理更表明，該些設備都是無感抓拍，在捕捉顧客人臉資料的同時，無需告知顧客，更無需經過顧客同意，「我們的設備就相當於一台普通的監控，無感非配合的，客人進來都會被抓取。」廣州雅量科技有限公司的人臉識別攝像頭，甚至可以將某些特殊人員加入黑名單，「像這一部分的話，我們可以手動做一個標簽，比如說像同行、職業打假人，記者之類的。這種標籤一旦打上，很精準，到時候不管你到我這個門店，還是到全部其他分店，都一目了然。」

蘇州萬店掌公司的薛經理直言，雖然沒有實際統計過所安裝人臉識別攝像頭的數量，但僅科勒衛浴、江蘇大劇院等在採訪中有提及過的品牌，它們在全國的門市就有數以萬計，「（數據庫）肯定上億了，累計到現在肯定上億了。」

不過，根據國家市場監管總局發布的《個人信息安全規範》明確規定，人臉資料屬於生物識別資料，也屬於個人敏感資料，收集個人資料時應獲得個人資料主體的授權同意。在今年1月1日正式實施的《民法典》，第1035條亦明確規定，處理個人資料，應徵得該自然人或者其監護人同意。

科勒（中國）投資有限公司事後發聲明致歉，並表示已第一時間展開整改工作，安排相關門市連夜拆除人臉識別攝像頭。聲明又重申，公司使用人臉識別攝像頭僅為統計顧客人數，對所採集的資料不作保存、分析及轉移。至於蘇州萬店掌公司創始人朱友聞亦表示將會向公眾公布整改措施。

（央視財經）