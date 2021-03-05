螞蟻呀嘿｜製作軟件疑涉私隱安全在中國下架　或可能破解人臉識別

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-05 17:44

內地興起名為「螞蟻呀嘿」的AI特效影片，除了背景音樂極度「洗腦」外，最特別是影片中人物的表情動作相當有趣搞怪。以抖音上，「螞蟻呀嘿」的播放量多達29億次，有近800萬人使用。 「螞蟻呀嘿」的AI特效是用外國AI軟件「Avatarify」製作而成，惟《21世界經濟報道》，Avatarify在3月2日凌晨被發現已從蘋果中國App Store中下架，從一度登上下載排行榜第一位至下架僅不足一星期。 報道引述業界消息指，Avatarify被下架的原因恐怕與私隱安全有關，或會被不法分子用作攻擊破解人臉識別系統。

「螞蟻呀嘿」近期在內地相當受歡迎，世界各國的名人明星都是網民惡搞的目標。（網上圖片）

報道稱，「螞蟻呀嘿」爆紅使Avatarify成備受追捧，在2月25日凌晨，Avatarify在中國App Store的免費App榜單僅排名第65。但到了當日下午5時，Avatarify已躥升至免費榜第一名，並一直持續到3月1日。一夜之間就打敗抖音、拼多多、微信等一眾老牌App。

「螞蟻呀嘿」就是利用Avatarify製作而成，簡單而言就是將照片中的人臉動起來，將別人的臉套在自己的表情上以實時驅動。用戶只需要導入手機裡的人臉照片，再選擇影片範例，系統就能自動生成短片。Avatarify的核人技術與此前備受爭議的「deepfake」極為相似，均能透過電腦演算法令圖片「換臉」。

「螞蟻呀嘿」在內地極受歡迎，抖音上的播放量多達29億次，有近800萬人使用。《21世界經濟報道》

報道稱，事實上官方傳媒央視此前已有警示過「換臉」的私隱安全問題。當時央視在采訪中找來演示人員，演示利用「換臉」作為安全漏洞去攻擊人臉識別系統。演示人員稱，操縱照片中的人臉，使其做出張嘴、點頭、搖頭之類的指定動作，最終就可以冒充成功以完成人臉驗證。

（綜合報道）