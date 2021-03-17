新冠肺炎｜山西藥廠全國獨家生產氯法齊明　孤兒藥供應不穩曾斷貨

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-17 16:05

香港大學的研究發現抗麻風藥物「氯法齊明」，能夠有效治療新冠肺炎。翻查資料顯示，氯法齊明研製源於美國，但現時已是「孤兒藥」，於美國已再沒有商業流通，而在內地則屬醫生處方藥物，主要用作治療耐藥性結核病。 內地僅得一間藥廠獲批生產及銷售氯法齊明，氯法齊明甚至在早年曾經傳出斷貨的消息，如今不少內地民眾都是透過海外代購印度生產的仿製藥。 《香港01》有向該藥廠查詢氯法齊明的供應等情況，但一直未獲回覆。

山西立業製藥有限公司是內地唯一一間生產氯法齊明的藥廠。（立業製藥網站）

獨家生產氯法齊明的是山西立業製藥有限公司，據其官方網站上介紹，該公司是以生產中成藥製劑、西藥製劑為主，生產化學合成原料藥為輔的綜合性製藥企業，合計有39種藥品獲得批文，包括「氯法齊明軟膠囊」，是全國獨家產品之一。

據企業官網介紹：「氯法齊明軟膠囊，全國獨家產品，用於治療耐多藥結核病 (MDR—TB)及廣泛耐藥結核病(XDR—TB)，於2013年成功獲得國家頒發的專利證書。」

然而，《重慶晨報》在2019年曾經報道，氯法齊明軟膠囊在當時已經斷貨一年多時間，主要原因是工廠搬遷導致供應短缺，嚴重影響患者的治療。報道更稱，氯法齊明軟膠囊已經不是第一次斷貨，2015年時有超強颱風登陸江蘇，結果使當地藥廠的生產進度受到影響，同樣亦造成氯法齊明斷貨。

氯法齊明斷貨有引起國家的重視，國家衛健委等部委隨後派人到山西立業製藥公司調研氯法齊明復產情況，並於事後通報稱各項准備工作已基本就緒，可以重新供應市場。但氯法齊明在內地的供應持續不穩定，不少有需要的民眾，似乎都轉而透過從印度代購仿製藥。在報道中受訪的患者更稱，要找到印度代購氯法齊明並不困難，聯絡到買家並下訂單後，很快就會收到貨。

據網傳一份2018年的浙江生態環境廳文件，當年立誠於該省年產20噸氯法齊明。

港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國多間大學研究，經倉鼠實驗發現氯法齊明有針對新冠肺炎的抗病毒活性。（港大提供）

據港大的研究團隊表示，在金黃敘利亞倉鼠模型中評估氯法齊明的抗病毒作用，發現口服氯法齊明可通過兩種方式阻止新冠病毒感染，包括阻止其進入細胞，以及破壞病毒RNA複製。該藥物還顯著減少肺部損傷，並預防由病毒引起的細胞因子風暴。除此之外，氯法齊明亦能抑制其他致病性冠狀病毒，包括沙士和中東呼吸綜合症的複製。