【多圖】炫富女郭美美出獄後改名開微博　直播坦承鼻子整容失敗

湖南女子郭美美早年在微博上以「中國紅十字會商業總經理」的身份炫富，引起輿論嘩然。郭美美其後就被法院以開設賭場罪判處有期徒刑5年，今年7月13日刑滿出獄。 時隔4個多月，郭美美22日使用新微博帳號發文，宣布改名為「郭宸溪」重新出發。她在直播時承認整鼻手術失敗，並稱自己是在「吃老本」維生。

郭美美近日開直播，坦承鼻子整容失敗。（截圖）

01記者翻查郭美美的新微博帳號「郭美May努力努力」，發現她9月30日發布第一篇帖文，至今已累積8萬多名追蹤者。郭美美的帖文展示其近期多彩的生活，包括在短影片平台抖音拍片、在國內外旅行的照片及人生感悟等。不過，大量網民就在其微博留言，指她的鼻子整容失敗。

而郭美美近日在直播中對於「鼻子」的話題毫不迴避，承認整鼻手術失敗，說自己也覺得不好看，鼻子都歪了。她又透露自己的經濟狀況指，目前沒有正經工作，還在「吃以前的老本」。

另外，有網民認為她可「復出」，但也有人認為她出獄後打扮不如以往：

「期待正能量的美美出現😍」 「支持你！小小年紀經歷痛苦😖！知錯能改善莫大焉！等你等了5年美美」 「放下過去不懼未來」 「現在怎麼穿得這麼土」 「出來後怎麼變成這個樣子了呀，裏面發生了甚麼」

事發於2011年6月，微博上名為「郭美美baby」、實名認證為「中國紅十字會商業總經理」的用户，發文聲稱「小白限行把小MINI開出遛遛～開着有點不習慣」，引來大量網民圍觀轉載，更發現其有大量炫富貼文，例如展示各款名牌手袋、豪宅、豪華房車等。

由於郭美美自稱是「中國紅十字會商業總經理」，令中國紅十字會捐款去向被質疑問題，捐款一度驟減。中國紅十字會事後發聲明澄清郭美美與該會無關。

郭美美於2014年因涉嫌開設賭場罪被捕，同時被查明通過網上聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次與人進行性交易，每次的價碼高達數十萬元（人民幣．下同）。2015年9月，郭美美被北京東城區法院以開設賭場罪判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。

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（綜合報道）