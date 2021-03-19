嫦娥五號軌道器新一階段探測任務　已進入日地L1點軌道可觀測太陽

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-03-19 10:58

嫦娥五號軌道器在地面飛控人員精確控制下，近日成功被日地「拉格朗日1點」（Lagrangian point）捕獲，成為中國首顆進入日地L1點探測軌道的航天器。

嫦娥五號軌道器開展拓展試驗，圖為日地拉格朗日L1點、L2點、L3點、L4點示意圖。（中國探月工程）

據官媒《新華社》3月19日報道，目前，嫦娥五號軌道器對地距離93.67萬公里，整器姿態穩定、能源平衡、工況正常，後續將在日地L1點探測軌道運行，運行一圈周期約為6個月。

報道介紹，日地L1點位於太陽與地球的連線之間，距離地球約150萬公里，是地球與太陽之間的引力「動平衡點」，在該處受到來自各方的引力大小基本相同。日地L1點上的航天器更容易保持相對穩定的運行狀態，在節省燃料的同時，既不會被地球或者月球遮擋，還可以不間斷地觀測太陽或地球向陽面，是放置太陽觀測站的最佳位置。

北京航天飛行控制中心航天器長期管理團隊工程師何琨表示，嫦娥五號軌道器於2020年12月17日與返回器分離，自去年12月21日起轉入長期管理階段，由該中心長期管理團隊負責跟蹤測控、軌道控制等一系列管理工作。在約88天的轉移旅程中，團隊嚴密監視、精準操作，先後實施了2次軌道機動和2次中途修正，使嫦娥五號軌道器成功抵達日地L1點，開啟新一階段的探測任務。

官方發布的示意圖。（新華網）

中心副總設計師汪賽進亦稱，後續將根據拓展試驗實施方案，組織開展嫦娥五號軌道器日常管理和拓展試驗，進一步擴大工程和科學探測成果，為後續深空探測任務提供技術支撐，探索和積累更多經驗。

（綜合報道）