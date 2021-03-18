中國擬明年發射首顆太陽探測衛星「ASO-S」　將步入正樣研製階段

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-18 11:14

太陽，是與人類關係最密切的恆星，也是唯一一顆人類當前可以詳細研究的恆星，通過對太陽的詳細研究，能更深層次地了解太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射（一磁兩暴）。 近年來，中國的「探月」、「探火」工程逐步推進並取得重大突破，「探日」也提上了日程。中國第一顆綜合性太陽探測衛星先進天基太陽天文台（ASO-S）計劃於2022年上半年發射升空。中國科學院紫金山天文台研究員甘為群介紹，ASO-S即將進入正樣研製階段。

ASO-S概念圖。（網上圖片）

甘為群表示，ASO-S預估在2022年完成發射任務，隨後按照計劃進入720公里高的太陽同步軌道開始肩負起探索太陽的重任，該軌道穿過地球的南極和北極，傾角在98度，這個角度能夠確保衛星24小時連續不斷地觀測到太陽。ASO-S衛星的預期在軌運行時間將不少於4年。「打造這顆衛星的想法在上世紀90年代就已形成，之後經過不斷修正完善，直到2011年中國科學院啟動空間科學先導專項，ASO-S才得以走上正軌，經歷了空間科學衛星項目的一套標準程序」。

甘為群稱，中國的太陽物理研究論文總數已經位居世界第二，惟論文所使用的數據缺少原創性貢獻，基本來自外國衛星的觀測。「ASO-S上天后不僅可以擁有第一手數據，也將為國際天文學研究貢獻中國力量」。

甘為群介紹，ASO-S衛星將實現「一磁兩暴」的科學目標，即在一個衛星平台上同時觀測太陽磁場、太陽耀斑和日冕拋射，研究它們三者之間的關係。ASO-S將搭載3台不同功能的太陽探測望遠鏡，它們的有機組合，是ASO-S的又一個大特色。「ASO-S衛星將攜帶3台儀器，一個叫全日面矢量磁像儀，專門觀測太陽磁場；一個叫硬X射線成像儀，專門觀測太陽耀斑；一個叫萊曼阿爾法太陽望遠鏡，專門觀測日冕物質拋射」。

ASO-S將搭載3台不同功能的太陽探測望遠鏡。（網上圖片）

甘為群指，ASO-S衛星的工程樣機研製已經接近完成，再經過1年左右的正樣研製，ASO-S有望於2022年發射升空，屆時將詳細記錄第二十五個太陽活動周的「太陽風暴」，並及時預報太陽爆發對地球的可能影響。

據了解，2021—2022年處於第二十五個太陽活動周期的開始階段，太陽黑子將愈來愈多，太陽磁場也會愈來愈強，太陽的爆發會增加，預期在2025年前後達到峰值，ASO-S衛星2022年發射應是非常好的時機，能夠觀測到一個較完整的太陽周期。

（科技日報）