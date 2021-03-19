中國擬研製100噸級重型火箭　220噸氫氧引擎噴管已面世

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-19 21:04

中國成功研製出220噸重型氫氧引擎噴管，為進一步研製大直徑重型運載火箭奠定基礎。

3月19日，據中國航天科技集團官方微信號消息，該一院211廠成功研製220噸重型氫氧引擎噴管，代表着一院211廠大尺寸不鏽鋼部件的擴散釺焊技術能力達到世界先進水平。

據報道，噴管的主要作用是將火箭推進劑燃料產生的高温、高壓氣體的熱能轉化為動能，從而讓火箭獲得巨大的推力。一個優秀的噴管符合耐高温、耐高壓、超輕薄三大基本要求。

該公司研製的引擎噴管分為上、下兩段，上段最大直徑1.8米，下段最大直徑2.5米，壁厚最薄處僅1毫米。採用內壁銑槽、外壁直接套接結構的擴散釺焊製造工藝。此產品也是中國國內最大直徑噴管。

另據西安航天動力試驗技術研究所官方微信號消息，中國重型火箭引擎試車台將建在寶雞鳳縣。 ​

近年來，隨着中國載人航天、北斗、探月、探火等航天重大工程和專項持續推進，中國航天計劃備受外界關注。

中國航天發展迅猛引發矚目（點擊大圖瀏覽）：

此前2月底，中國探月工程首任總指揮欒恩傑就曾接受採訪表示，未來中國將研製100噸級的重型運載火箭，以滿足走向更深遠太空的需求。

他進一步稱，關於重型運載火箭的論證階段已基本完成，進入立項後續階段，重型火箭的研究工作有望在 「十四五」期間展開。

此外，中國國家主席習近平2月22日會見中國探月工程嫦娥五號任務參研人員，並參觀月球樣品和探月工程成果展覽時，中國超重型運載火箭長征九號標誌及信息曝光，引發關注。

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長征九號火箭將主要負責中國載人登月、火星科考取樣返回、太陽系外圈行星探測等多種大運載高難度任務。