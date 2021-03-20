新冠肺炎｜陝西確診者感染前已打疫苗　專家：疫苗保護率非100％

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-20 10:47

內地時隔一個月再現新冠肺炎本土病例，陝西省西安市第八醫院隔離區一名劉姓檢驗師周四（3月18日）確診。據內媒《健康時報》報道，該院檢驗科醫務人員透露，劉某感染前已完成2針新冠疫苗接種。 對此，中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光表示，新冠狀疫苗保護率並非100％，接種疫苗後是比較安全而非絕對安全，但公眾不必因這一個例子而對國產疫苗產生懷疑。

西安市第八醫院是新冠患者定點收治醫院。（微信公號「西安市八院」）

據了解，西安市第八醫院為省市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院。確診者劉某為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師。自3月4日開始，她一直在醫院隔離區工作，主要負責隔離病區患者的核酸採集以及實驗室檢驗工作。

該醫院檢驗科醫務人員表示，1月底2月初的時候，劉某就已經接種2針新冠疫苗。曾光分析，以往國產疫苗預防重症病例有效率在90％以上，總體保護率在70％以上。「西安病例的出現，可以讓我們對新冠狀疫苗有更全面的認識。」

曾光還指，從事新冠狀病治療的醫院，是病毒存在和傳播的高風險區域。事件也說明醫務人員接種疫苗的的防護工作只能加強，不能鬆懈。

據悉，西安市第八醫院出現新冠確診病例後，西安市已對醫院工作人員及家屬、就診患者及其陪護人員進行核酸檢測。截至周四晚上8時，已檢測3090人，結果全部陰性。

西安市第八醫院暫時未透露劉某接種哪款新冠疫苗。據了解，在今年2月之前，獲准於內地緊急使用的新冠疫苗有三款，分別是國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗和科興中維的滅活疫苗克爾來福。而據內媒《華商網》報道，西安市西北婦女兒童醫院一名張姓藥劑科藥師，曾分享自己作為一線醫務人員的新冠疫苗接種體驗，她接種的是國藥疫苗。

公開資料顯示，陝西自去年12月25日起推進新冠病毒疫苗重點人群接種工作，首批參加疫苗接種的為海關檢驗檢疫、口岸邊檢、醫療衛生機構的一線工作人員等重點人群。

陝西政府今年2月7日舉行疫情新聞發布會時，曾提醒已經接種新冠病毒疫苗的人群，接種完兩針疫苗後需要兩周以上的時間才能產生保護性抗體。另外，因為個體的差異疫苗接種後的免疫成功率不是100%，所以接種完疫苗後的人群依然要做好個人防護。