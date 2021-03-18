新冠疫苗｜接種後需檢測抗體水平驗證？　中港專家均不以為然

撰文： 孫聖然 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-18 12:30

截至3月14日，內地已有17支新冠疫苗進入到臨床階段，4款疫苗附條件上市（國藥兩款滅活疫苗、科興一款滅活疫苗以及康希諾一款腺病毒疫苗），另有4款疫苗獲准緊急使用。 至於接種後是否需要檢測抗體水平，中國醫學科學院、北京協和醫學院群醫學及公共衛生學院執行副院長馮錄召表示，抗體水平與疫苗保護力無必然關係。 呼吸系統專科醫生梁子超亦於3月10日向《香港01》表示，就算測試出具有抗體和免疫反應，但這不代表抗體有中和病毒的能力，而且即使抗體有中和病毒的能力，也不代表與保護力有直接關係。 3月11日，香港衞生署周四回覆查詢時稱，暫未有計劃為接種者提供抗體測試。

在內地，接種疫苗的途徑包括社區接種及公司接種等。那麼，有關「兩種不同類型的疫苗疊加效果是否更好」、「接種兩針的疫苗，能否混合兩種不同企業生產的疫苗」等疑問，馮錄召不建議混合接種，因各疫苗的臨床試驗只是做一種產品，對兩種產品的風險沒有做過評估。「至於多長時間重複打，將來也要靠數據說話，但是沒有抗體不代表沒有保護，因為查抗體，很多檢測抗體的手段不靠譜」。

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馮錄召表示，「接種之後不需要檢測抗體，世界衛生組織也不提倡自行檢測抗體。我們接種是為了群體保護，靠每個人都接種上，就能夠終止疫情，而不是讓每個人都檢測抗體」。

北京大學第一醫院副院長李海潮亦表示，「很多報導按照抗體水平武斷地認定有沒有保護性，這是不對的。因為抗體水平慢慢會消退，但是當你再接種抗體會有刺激記憶，會調動起來」。

3月9日，中關村科技園區大興生物醫藥產業基地公布，有生物科技企業已研發出用於檢測體內中和抗體水平的測試劑盒。

梁子超就此向《香港01》表示，他不清楚上述產品的運作原理，但猜測一如其他內地檢測盒，這一種產品能夠量化評估用家的抗體水平，亦即接種疫苗後有沒有免疫反應。他表示抗體水平、中和病毒能力和保護力三者之間不一定有關係。因此就鑒定接種後擁有保護力與否而言，這類測試盒的角色是未有定論的，用家要小心看待測試結果。

對於如何知道自己接種疫苗後有無保護性，馮錄召說，需要將來進行評估。「現在新冠才一年，將來我們上市之後要長期評估，疫苗的免疫持久性和效果。打疫苗像吃藥一樣，也不是吃越多越好，打兩針三針不是有益處，有安全性風險，因為沒有做臨床風險評估。需要尊重國家政策與指南」。

（21世紀經濟報導）