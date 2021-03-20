中美2+2｜楊潔篪指雙方存重要分歧　王毅強調主權屬重大原則問題

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-03-20 08:30

中美高層會面於安克雷奇舉行，3月19日結束。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅接受媒體採訪。楊潔篪表示，雙方於部份問題仍然存在重要分歧。

楊潔篪表示，過去兩天，他和王毅國務委員兼外長同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（ Jake Sullivan）進行長時間戰略溝通，就各自內外政策和雙邊關係進行坦誠、建設性交流。他形容，這次對話是有益的，有利於增進相互了解，但指雙方在一些問題仍存在重要分歧。

楊潔篪強調，中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益。他指，「中國的發展壯大是不可阻擋的。這次雙方的溝通是為了貫徹習近平主席和拜登總統通話所達成的共識。我們希望雙方在各個領域加強溝通、交流和對話。雙方應按照不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係，使中美關係沿著健康、穩定軌道向前發展。」

王毅表示，中方是抱著誠意來對話的，因為對話總比對抗好，但對話必須本著相互尊重、求同存異的精神來進行，不能單方面拉單子、提要價。他指，「雙方都有很多關切。有一些疑慮，可以通過對話加以緩解。有一些是長期以來存在的問題，可以通過對話加以管控。」

王毅指出，中方向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志。他提到，中方對發展中美關係的態度是明確、一貫的，並希望美方也能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切，「在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。」