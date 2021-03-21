新冠肺炎｜鍾南山：內地要加強接種疫苗工作　冀7月接種率達4成

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 11:09

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山20日參與粵港澳線上研討會時表示，內地目前新冠疫苗接種率較低，只有約百分之4，接種工作要加強，希望到7月接種率最少達到4成。

相關圖輯：中港均已開展疫苗接種工作（點圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

鍾南山表示，目前內地很願意接種疫苗的人不是很多，很多人覺得必要性不大，覺得現時疫情問題不大，態度有所放鬆。

鍾南山說，當日後內地開放給外國人入境，即使入境外國人已接種疫苗，他們都不等如完全不受感染，他們都可以是帶病毒的人，可以令到內地人受感染。

談到本港防疫措施，鍾南山說，去年中疫情一度控制得非常好，但後來又擴散；政府在這兩個月開始實行封區強制檢測，「我覺得係非常好」，有效令個案回落至單位數。倘有大型感染群組出現，或者每日的確診宗數破百時，他建議政府擴大監察範圍。

內地疫苗接種達到7000萬人次

此外，國家衛健委疾控局二級巡視員崔鋼20日表示，截至目前，內地新冠疫苗接種已經達到7000萬人次。

崔鋼認為，這次新冠疫情的發生再次凸顯了疫苗的重要性，只有進一步提升接種率，才能有效提高人民免疫水平，最終阻斷病毒傳染。對此他表示，整個社會要加強疫苗的科普宣傳，用通俗易懂的語言進行宣傳和講解，並從疫苗行業到預防接種者再到全社會公眾，最終形成對疫苗充滿信心的氛圍。