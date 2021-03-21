新冠肺炎｜上海增1宗台灣輸入病例　在台工作返滬隔離期間現症狀

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-21 12:24

上海市今天（21日）通報1宗由台灣輸入的新冠肺炎確診病例，患者是在台灣工作的大陸居民。 通報稱，這名確診病例17日抵達上海浦東機場，隔離觀察期間出現症狀，後來經過診斷確診。據悉，這是第5宗自台灣輸出的上海確診病例。

上海市政府新聞辦公室今早（21日）在官方微博發文表示，上海市衛健委通報上周六（20日）無新冠肺炎本土案例，但新增4宗境外移入確診，其中一宗為台灣移入。

上海公布再增一名台灣輸入個案。（微博截圖）

通報稱，該病例為中國籍，在台灣工作，自台灣出發，於3月17日抵達上海浦東國際機場，入境後即被集中隔離，其間出現症狀。透過綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，判斷為確診案例。其餘3宗病例則分別為來自保加利亞、匈牙利、尼日的中國籍患者。

通報也強調，4宗境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，同航班密切接觸者此前均已落實集中隔離觀察。

就本月此前兩宗輸出病例，台灣中央流行疫情指揮中心均強調，個案在台接觸者檢測為陰性。（AP）

這也是近期第2宗台灣輸出個案，本月13日廈門也爆出一名台灣籍王姓民眾從台灣出發，入境廈門後確診，是廈門第2宗從台灣輸入的確診個案，不過台灣中央流行疫情指揮中心表示，個案3名在台接觸者採檢均為陰性。

台灣輸出越南病例達5宗

台灣向越南輸出病例也達到5宗。本月4日，一名40多歲台籍男性，入境越南後被驗出陽性確診，越南衛生部當時通報該名個案為「中國籍專家」。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隨後表示，先前報道可能有誤，該名病患應為台灣籍人士，2月17日在台中檢測陰性、22日在越南檢測也是陰性，但期滿採檢卻變成陽性。檢測該名個案在台灣的6名接觸者，6人核酸檢驗與血清抗體檢驗結果都是陰性，沒有擴散的風險。

（綜合報道）