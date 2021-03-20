新冠肺炎｜鍾南山：保護率百分比非判斷疫苗好壞唯一指標

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-20 17:02

第十七屆國際絡病學大會周六（20日）在上海召開，中國工程院院士鍾南山會上就「我國應對新冠肺炎的現狀及展望」主題發言。他指出，百分之多少的保護率並非判斷疫苗好壞的唯一指標，又再次提到中成藥對治療新冠肺炎的作用。

鍾南山表示，據世衛統計，截至1月12日全球共有15款疫苗進入三期臨床，63款進入臨床研究，172款進行臨床前研究。至於中國現時有兩款滅活疫苗緊急獲批使用，有效率達到78%和79.34%。他強調，判斷疫苗好壞，保護率非唯一指標，也需要綜合考慮如保護率的時長、性價比、是否易於運輸和儲存等問題；又指目前的疫苗是緊急使用，他們鼓勵發展多類型疫苗，需要若干年後才能找到很好的疫苗。

中國工程院院士鍾南山會上就「我國應對新冠肺炎的現狀及展望」主題發言。（現代快報）

對於冷鏈運輸導致新冠肺炎感染的可能性，他表示實驗顯示，將病毒添至雞肉、三文魚及豬肉，進行攝氏4度冷藏或攝氏零下20度冷凍21天後再檢測，發現病毒的感染性未有下降，但他同時認為冷鏈運輸中出現的新冠病毒污染並不一定傳染人，強調目前還有很多科學問題亟待解決，需要繼續研究分析，而現階段針對進口冷鏈食品還應以預防為主。

他又表示，科學分析發現，新冠防控措施使得流感季縮短了6周，自去年1月下旬以來，全國哨點醫院流感樣病例中感染率迅速下降，其中南方省份較往年平均水平下降63.9，北方更下降81.6%。

最後談到中醫藥時，鍾南山表示，經篩查目前中國市面上註冊的650種中成藥組方及單體的抗病毒及抗炎活性，證實227種具有抗病毒及抗炎症作用。其中經全面研究連花清瘟膠囊，發現其對新冠患者體外具抑制病毒的作用，也能降低病毒引起的一些炎症，此外通過循證醫學證實，它能夠改善症狀，提高恢復率。

（現代快報）