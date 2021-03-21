新冠肺炎｜衛健委：將大規模開展60歲以上老年人群疫苗接種

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 16:25

21日（周日），國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹新冠疫苗有關情況。國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，目前部分地區在充分評估健康狀況的情況下和被感染風險的前提下，已經開始為60歲以上身體條件比較好的老人開展接種新冠疫苗。

賀青華又表示，疫苗研發單位也在加快推進研發，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據以後，也將大規模開展60歲以上老年人群的疫苗接種。

賀青華表示，下一步將繼續按照區分輕重緩急、堅持知情、同意、自願、免費接種，常態化防控與接種工作相統籌，依法審慎穩妥有序落實地方屬地責任和行業監管責任，更加安全、有序、有力地推進疫苗接種，逐步擴大人群的覆蓋範圍，盡可能讓更多群眾接種疫苗，保護好廣大人民群眾的身體健康。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至3月20日24時，全國累計報告新冠疫苗接種7495.6萬劑次。

中國疾控中心副主任馮子健則表示，由於當前全球新冠疫情仍在持續流行，國內疫苗接種率降低，來自高流行地區的人員或物品入境，仍然導致在內部傳播的風險。因此，在人群中接種的疫苗要達到更高的免疫水平之前，無論是否接種疫苗，在人群聚集的室內或封閉場所，仍需要繼續戴口罩，並同時進行各種具體的防控措施。要求。