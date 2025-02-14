中國球迷舉全斗煥照片挑釁　韓國光州球隊斥傷害國民歷史將提申訴

中國球隊在山東濟南對壘韓國光州球隊期間，有山東球迷在場上手舉印有韓國前總統全斗煥的頭像，疑似嘲諷挑釁客場球隊，光州球隊將對此提出申訴。



綜合《韓聯社》和《世界日報》報道，2024-2025賽季亞冠精英聯賽東亞區第七輪2月11日在濟南奧林匹克體育中心進行，韓國職業足球聯賽（K1）球隊光州俱樂部（光州FC）客場迎戰山東泰山。

在這場比賽上，山東泰山以3：1的比分拿下光州隊。但在比賽期間，主場球迷向客場球迷方向舉起印有全斗煥頭像的照片，引起客場球隊抗議。

2月11日，在山東濟南舉行的球賽上，中國球迷手舉韓國前總統全斗煥照片，嘲諷挑釁韓國光州球隊。 （微博/聯合早報）

光州FC稱，此舉不能單純視為球迷的助威方式，而是對光州市乃至整個韓國的嘲弄和貶低。「將照片帶入看台，換句話說，這並非是現場的即興行為，而是對俱樂部和球迷的攻擊。俱樂部計劃向亞足聯提出申訴。」

光州市相關人士也稱，考慮到全斗煥在韓國現代史上的意義，山東泰山粉絲的舉動是故意為之，這給光州市民和韓國國民帶來巨大傷害，是公然的挑釁行為。

光州市政府正就此展開調查。

韓國前總統全斗煥（右）因貪腐案受審，左為盧泰愚；全斗煥一直堅稱自己在光州事件中沒有做錯。（視覺中國）

對於這番舉動，有中國網民形容這是韓國光州球隊輸不起而作出的「骯髒操作」，但一些網民認為山東球迷的挑釁舉動確實不當，即便是玩梗也要有一定的底線。

1980年5月光州爆發民主化運動，上萬民眾示威，抗議時任陸軍中將全斗煥擴大全國戒嚴令。（VCG）

由於國際足聯（FIFA）嚴格禁止在比賽中進行「政治性聲明」，有聲音認為應當追究山東球迷和俱樂部的責任，一些球迷甚至主張「應當扣除山東俱樂部的積分」。

1980年5月18日至27日，為抵抗軍事獨裁政權，韓國光州市民走上街頭髮起大規模抗議運動。當時掌握軍權的全斗煥政府下令進行武力鎮壓，造成大量平民和學生死亡和受傷。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

