韓國工業部禁用DeepSeek　稱出於安全隱患考慮

韓國官員宣布，出於安全隱患等考慮，韓國工業部已暫時禁止員工，使用中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）。這一舉措使韓國成為最新一個，對DeepSeek發出警告的政府。



據路透社報道，韓國一名政府官員星期三（2月5日）表示，政府已在星期二發布通知，要求各部委和政府機構在工作中使用包括DeepSeek和美國ChatGPT在內的AI服務時，保持謹慎。

韓國國旗：圖為2024年7月26日，韓國2名持旗手（不在圖中）在巴黎奧運開幕禮舉起韓國國旗，乘船出場。（Lee Jin-man/Pool via REUTERS）

本月初，韓國國有企業韓國水電與核電公司（Korea Hydro & Nuclear Power）已封鎖了DeepSeek等AI服務的使用。

韓國網路公司Kakao的發言人星期三透露，出於安全隱患等考慮，公司已要求員工停止使用DeepSeek。

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

上個月，澳洲財長查默斯（Jim Chalmers，又稱國庫部長）曾呼籲民眾在使用中國AI模型時保持謹慎，而美國官員也在關注DeepSeek可能帶來的國家安全風險。此外，韓國的訊息隱私監管機構則計劃，向DeepSeek了解其如何處理用戶個人訊息。 DeepSeek一經推出，便引發科技界的廣泛關注。該公司聲稱，DeepSeek模型在性能上與美國同類產品不相上下，而且成本遠低於美國開發的產品。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

