上海去年迎44.6萬韓國遊客旺丁旺財　首爾卻爆反華示威毀春節商機

去年11月8日起，中國對韓國等9國實行免簽，「周五下班飛中國」成為韓國年輕人短期旅行熱潮，上海更是成為最熱門目的地。上海文旅局數據顯示，韓國遊客以44.6萬餘人次成為2024年赴上海入境遊的最大客源國。



在韓國人逼爆上海的同時，韓國中央日報2月4日報道稱，「中國干預韓國大選」的陰謀論加劇韓國人的反華情緒，示威民眾舉著「NO CHINA」的標誌牌，大罵中國遊客，毀掉了韓國商家的春節商機。



中國對韓免簽政策實行後，韓國遊客來滬數量增長幅度明顯加大。去年9月，上海接待韓國過夜遊客人次同比增長56.12%、10月同比增長67.09%，11月和12月的同比增長分別上升至91.18%和141.46% ，增長趨勢顯著。

與之相呼應，來滬韓國遊客從去年9月份的36174人次，逐月上升至12月的71085人次 ，與去年底上海「韓流」洶湧的場景形成印證。截至去年12月，來滬過夜韓國遊客總數達44.6萬余人次，在免簽啟動後的11月和12月實現趕超，位列全年度訪滬遊客第一，緊隨其後的美國和日本去年訪滬遊客量分別為43.5萬人次和41.2萬人次。

+ 1

攜程、同程等平台的數據顯示，自免簽政策實施至2025年初，韓國遊客入境訂單同比增長超2倍，環比增長超8成。這些遊客中，95後、00後年輕群體相比2019年占比提升3個百分點以上，「周五下班飛上海」成為許多韓國年輕人的新潮流。

韓國遊客到上海的活動區域主要集中於黃浦區、楊浦區、徐匯區以及浦東新區，外灘、武康路、豫園、新天地、大韓民國臨時政府舊址、上海迪士尼樂園等景點景區最受青睞，蟹粉面、羊肉串、烤肉、小籠包等美食不容錯過，在海底撈舉辦生日聚會更是在社交平台被廣為傳播的場景。上海潮牌更是被「買爆」，有商家銷售額與去年同期相比大增50%。

相對韓國遊客逼爆上海，春節假期間本應接待大量中國遊客的首爾卻稍顯冷清。

韓國中央日報報道，韓國近期出現大量的「中國干預韓國大選」陰謀論，加劇了韓國人的反華情緒。有示威者在遊客聚集區之一的三清洞舉著「NO CHINA」、「CCP OUT」的示威牌子，看到有疑似中國遊客經過時，便會大喊「滾回你們的國家！」

韓國首爾鐘路憲法法院前，尹錫悅的支持者在花環上貼著「NO CHINA」。（圖片引自韓國中央日報社）

由於反華情緒，春節期間許多中國旅遊團取消了韓國行程，有韓服租賃店老闆表示，大約有5、6個旅遊團取消預訂。紀念品店老闆亦稱，往年春節都是熱熱鬧鬧的，但今年每日僅一兩位客人。參雞湯店老闆更直言，春節期間50%的中國旅遊團預訂被取消，尤其是在尹錫悅出席法院期間，營業額減少一半，「沒有人想跑到國外受辱吧。所以遊客們幹脆就不來了」。

圖為2023年中國恢復韓國團隊遊。（視覺中國）

有從上海來的遊客索菲亞表示，看到韓國示威集會者舉著「NO CHINA」的標語牌心情很不好，「作為遊客，這並不是一個好的旅遊體驗」。

韓國遊客成為上海最大客源國的同時，中國遊客亦支撐著韓國旅遊業，去年訪韓中國遊客達460萬人，在全部1637萬外國遊客中佔比最大。對於持續的示威，韓國旅遊業界擔憂會對經濟造成長期打擊，應有必要加以克制。