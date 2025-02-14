霍震霆讚｢哈爾濱亞冬會是最成功一屆｣ 中國隊獎牌金牌榜均排第一
撰文：孫聖然
出版：更新：
哈爾濱亞冬會今晚（2月14日）閉幕，亞奧理事會第一副主席霍震霆盛讚，「哈爾濱亞冬會是最成功的一屆亞冬會。」
另外，中國體育代表團在今屆亞冬會收獲32金27銀26銅，合共85面獎牌，位列今屆亞冬會金牌榜、獎牌榜雙第一，創造亞冬會歷史參賽最好成績。
自2月3日開賽以來，經過數日激烈精彩的比賽，第九屆亞冬會將於2月14日晚正式落下帷幕。霍震霆表示，哈爾濱亞冬會有來自34個國家和地區的1200多名運動員報名參賽，在參賽國家和地區及運動員數量方面均創下賽會歷史之最，讓亞冬會「朋友圈」進一步擴大。
霍震霆說，「哈爾濱亞冬會僅有18個月籌備時間，而通常大型賽事需要7年準備周期，即便面對這樣的困難，但今屆賽事依然創造了歷史，今屆亞冬會實現了34個代表團參賽規模的歷史突破。更令人振奮的是，包括沙特阿拉伯在內的多個熱帶、沙漠地區代表團首次登上亞冬會賽場。」
霍震霆續指，「在僅僅一年多的籌備時間裏，哈爾濱不僅運用了先進的科技來辦賽，也讓人們領略了這個城市的魅力，可以說，這是最成功的一屆亞冬會。」
亞奧理事會總幹事侯賽因·穆薩拉姆頁數哦，「感謝哈爾濱亞冬會，促進了亞洲團結，給予了我見過的最好的醫療服務，也要感謝熱情的志願者，我相信哈爾濱也將和下一屆舉辦地沙特，形成很好的合作。」
亞奧理事會有關人士介紹，截至2月14日上午，今屆亞冬會共進行380多宗興奮劑檢測，暫無陽性結果。
事實上，這已是哈爾濱第二次承辦亞冬會賽事，1996年，第三屆亞冬會同樣在哈爾濱舉行，那也是中國內地第一次舉辦洲際冬季綜合運動會。彼時，東道主哈爾濱的特產植物大豆被作為吉祥物「豆豆」設計原型，由此成為亞冬會至今獨一位的植物形態吉祥物。