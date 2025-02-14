霍震霆讚｢哈爾濱亞冬會是最成功一屆｣　中國隊獎牌金牌榜均排第一

哈爾濱亞冬會今晚（2月14日）閉幕，亞奧理事會第一副主席霍震霆盛讚，「哈爾濱亞冬會是最成功的一屆亞冬會。」

另外，中國體育代表團在今屆亞冬會收獲32金27銀26銅，合共85面獎牌，位列今屆亞冬會金牌榜、獎牌榜雙第一，創造亞冬會歷史參賽最好成績。



哈爾濱亞冬會開幕式現場。（新華社）

哈爾濱亞冬會主火炬與月光交相輝映。（新華社）

自2月3日開賽以來，經過數日激烈精彩的比賽，第九屆亞冬會將於2月14日晚正式落下帷幕。霍震霆表示，哈爾濱亞冬會有來自34個國家和地區的1200多名運動員報名參賽，在參賽國家和地區及運動員數量方面均創下賽會歷史之最，讓亞冬會「朋友圈」進一步擴大。

霍震霆說，「哈爾濱亞冬會僅有18個月籌備時間，而通常大型賽事需要7年準備周期，即便面對這樣的困難，但今屆賽事依然創造了歷史，今屆亞冬會實現了34個代表團參賽規模的歷史突破。更令人振奮的是，包括沙特阿拉伯在內的多個熱帶、沙漠地區代表團首次登上亞冬會賽場。」

霍震霆盛讚，「哈爾濱亞冬會是最成功的一屆亞冬會。」（新華社）

中國選手徐夢桃在第九屆亞冬會自由式滑雪女子個人空中技巧頒獎儀式前與第九屆亞冬會吉祥物「濱濱」和「妮妮」互動。（新華社）

霍震霆續指，「在僅僅一年多的籌備時間裏，哈爾濱不僅運用了先進的科技來辦賽，也讓人們領略了這個城市的魅力，可以說，這是最成功的一屆亞冬會。」

亞奧理事會總幹事侯賽因·穆薩拉姆頁數哦，「感謝哈爾濱亞冬會，促進了亞洲團結，給予了我見過的最好的醫療服務，也要感謝熱情的志願者，我相信哈爾濱也將和下一屆舉辦地沙特，形成很好的合作。」

2月8日，亞冬會短道速滑男子500米比賽頒獎儀式在哈爾濱舉行，冠軍中國選手林孝埈在頒獎儀式上。（新華社）

2月7日，中國香港體育代表團在亞冬會開幕式上入場。（新華社）

亞奧理事會有關人士介紹，截至2月14日上午，今屆亞冬會共進行380多宗興奮劑檢測，暫無陽性結果。

事實上，這已是哈爾濱第二次承辦亞冬會賽事，1996年，第三屆亞冬會同樣在哈爾濱舉行，那也是中國內地第一次舉辦洲際冬季綜合運動會。彼時，東道主哈爾濱的特產植物大豆被作為吉祥物「豆豆」設計原型，由此成為亞冬會至今獨一位的植物形態吉祥物。