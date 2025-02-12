亞冬會內媒皆用｢中國台北｣　奧運模式｢中華台北｣遭棄？國台辦回應

哈爾濱亞冬會中，內地媒體對於台灣代表團的報道皆使用「中國台北」，而未依照奧運模式使用「中華台北」。



2月12日，國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮就此回應指出，「奧運模式」只是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外的區域。同時她也表示，歡迎中國台北代表團參加第九屆亞洲冬季運動會，對中國台北選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。



記者會上有記者引述《中國體育報》報道提問稱，中國奧委會主席高志丹日前會見參加哈爾濱亞冬會的中國台北奧委會主席、代表團團長林鴻道一行。雙方就共同維護「奧運模式」權威等議題深入交換了意見。但報道中並未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是使用「中國台北」。發言人對此有何評論？

哈爾濱亞冬會內媒報道使用「中國台北」非「中華台北」。

哈爾濱亞冬會內媒報道使用「中國台北」非「中華台北」。

朱鳳蓮指出該提問記者可能對「奧運模式」存在誤解。「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。包括哈爾濱亞冬會在內，大陸舉辦的國際體育賽事相關場館及文件材料，均執行了「奧運模式」。

記者會上，朱鳳蓮還表示，歡迎中國台北代表團參加第九屆亞洲冬季運動會，對中國台北選手在賽場上的精彩表現和取得的成績表示祝賀。

亞冬會中國台北與中國香港女子冰球隊賽後合影時，現場播放《相親相愛一家人》。

亞冬會中國台北與中國香港女子冰球隊賽後合影時，現場播放《相親相愛一家人》。

她介紹，本屆亞冬會中國台北代表團共有103人，其中67名運動員參加速度滑冰、短道速滑、花樣滑冰、冰球、冰壺、高山滑雪、越野滑雪、冬季兩項等多個項目。開賽以來，無論場上還是場下，中國台北選手都受到大陸觀眾的熱情支持和鼓勵。此外，也有多名台胞參與了亞冬會火炬傳遞、開幕式等活動，有多家台企為亞冬會提供運動器材，還有不少台胞赴哈爾濱觀看比賽，為兩岸運動員加油，與大陸同胞一道感受冰雪運動的魅力。

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑10日率「大九學堂」近40名學子到北京參訪交流。朱鳳蓮介紹，馬英九文教基金會組織青年學生團組來京，主要是參加「雙奧之城 青春之約」台灣青年北京冰雪季系列活動。台灣青年朋友在北京將體驗冰雪運動、感受北京春節元宵民俗、參觀北京名勝古跡和現代化科技企業等，並與大陸高校學生交流互動。歡迎台灣青年學生多來大陸走走看看，兩岸年輕人互學互鑒、共同成長。