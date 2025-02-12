亞冬會｜中國單板選手王梓陽U型槽失誤緊急送醫 曾奪X Games金牌
撰文：鄭寧
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哈爾濱亞冬會，2月12日進行單板雪男子U型場地技巧預賽第2輪，中國選手王梓陽發生意外受傷，重重摔到了U型槽上，U型槽被砸出深坑，目前已緊急送醫。
在今年1月進行的世界冬季極限運動會上，王梓陽在男子單板滑雪Knuckle Huck項目中奪得金牌，成為首位在X Games該項目中收穫金牌的中國運動員。
王梓陽在第三個空中轉體動作時失誤，重重砸在Ｕ型糟邊，後堅持起身滑離Ｕ型糟。在賽場進行簡單包紮和固定之後，目前王梓陽已經緊急送往醫院進行治療。
事後，王梓陽在個人抖音帳號表示，自己目前狀態還好，接下來將好好康復。
王梓陽U型糟失誤摔倒後緊急送醫。
王梓陽出生於2003年4月，是新疆烏魯木齊縣水西溝鎮平西梁村人，４歲開始與冰雪為伴，８歲便獲破格入選新疆單板滑雪隊，未到20歲已幾近贏盡所有國內冠軍。
在今年世界冬季極限運動會比賽（Winter X Game），王梓陽首次參賽，便在男子單板滑雪Knuckle Huck項目中奪得金牌，最後一跳成功完成了前空翻三周的高難度動作，並在空翻時完成板頭板尾點地，是單板滑雪歷史上罕見的高難度動作，成為首位在X Games該項目中收穫金牌的中國運動員。
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